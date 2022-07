Start beim Nachbarn! Das ist der Sommerfahrplan des BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Edin Terzic (M.) ist wieder Cheftrainer beim BVB

Borussia Dortmund hat den nächsten Umbruch gewagt, um den großen Rivalen FC Bayern nach zehn deutschen Meisterschaften in Folge endlich mal wieder vom Thron zu stoßen. Der neuformierte Kader tritt im Juli zum ersten Mal komplett zusammen, um sich auf die neue Saison in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal vorzubereiten. Das ist der Sommerfahrplan des BVB.

Edin Terzic hat das Ruder bei Schwarz-Gelb wieder übernommen. Nachdem er schon in der Saison 2020/2021 als Übergangslösung und Nachfolger von Lucien Favre eingesprungen war und den BVB zum Triumph im DFB-Pokal führte, ist er jetzt wieder zurück auf dem Trainersessel von Borussia Dortmund.

Der 39-Jährige soll den BVB zurück an die nationale Spitze führen und dabei eine neu zusammengestellte Mannschaft schnellstmöglich zu einer konkurrenzfähigen Einheit formen.

Der BVB reagierte auf den herben Verlust von Stürmerstar Erling Haaland, der sich dem englischen Champion Manchester City angeschlossen hat.

Mit Karim Adeyemi (RB Salzburg), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) und Niklas Süle FC Bayern) wurden gleich drei deutsche Nationalspieler nach Dortmund transferiert, außerdem kamen bis dato auch noch Sali Özcan vom 1. FC Köln, Marcel Motka von Hertha BSC und Alexander Meyer von Jahn Regensburg ins östliche Ruhrgebiet.

Bis zum 29. Juli haben Edin Terzic und sein Trainerteam nun Zeit, den BVB fit für die kommende Saison zu machen. Dann steht mit der Erstrundenpartie im DFB-Pokal bei 1860 München das erste Pflichtspiel in 2022/2023 an. Etliche Übungseinheiten, ein mehrtägiges Trainingslager in der Schweiz sowie fünf Testspiele stehen bis dahin noch auf dem Programm der Dortmunder.

Das ist der Sommerfahrplan des BVB

Die Rahmendaten der zur Vorbereitung bei Borussia Dortmund.

27. Juni: Leistungsdiagnostik

29. Juni: Erstes öffentliches Mannschaftstraining

15. Juli bis 20. Juli: Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz)

Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) 29. Juli, 20:45 Uhr: 1. Hauptrunde DFB-Pokal: TSV 1860 München - BVB

1. Hauptrunde DFB-Pokal: TSV 1860 München - BVB 31. Juli: Offizielle Saisoneröffnung im Signal Iduna Park

Die Testspiele von Borussia Dortmund (weitere Ansetzung behält sich der BVB kurzfristig vor):