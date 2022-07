Medien: FC Bayern arbeitet an nächstem Mega-Transfer

IMAGO/Jose Breton

Im Fokus des FC Bayern? Juventus-Verteidiger Matthijs de Ligt

Ist der deutsche Rekordmeister FC Bayern München auf der Suche nach einem Nachfolger des zum BVB abgewanderten Niklas Süle fündig geworden? Einem Medienbericht zufolge arbeitet Sportvorstand Hasan Salihamidzic an der Verpflichtung eines weiteren Top-Stars. Die Rede ist keinem Geringeren als von Juventus-Verteidiger Matthijs de Ligt.

Trotz der drei bislang getätigten Transfers von Sadio Mané, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui ist die Kaderplanung des FC Bayern längst nicht abgeschlossen. Denn: Der Serienmeister sucht noch nach einem neuen Innenverteidiger.

Nach Angaben von "Sky" hat der FC Bayern in Matthijs de Ligt von Italiens Topklub Juventus einen geeigneten und nicht minder spektakulären Kandidaten gefunden. Damit nicht genug: Die Münchner Bosse sollen den 22 Jahre alten Innenverteidiger nach Angaben des TV-Senders bereits von einem Wechsel überzeugt haben. Auch "Bild" berichtet vom Wechselwunsch des niederländischen Nationalspielers.

Allerdings müssten die Bayern für einen Transfer wohl tief in die Tasche greifen. De Ligt hat in Turin noch einen Vertrag bis 2024, Juventus soll erst ab einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Geht es nach "Sky", müssen gar 80 Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden.

Wird Pavard zur Tauschmasse für den FC Bayern?

Laut "Bild" sei es angesichts der hohen Forderung denkbar, dass Bayern den Preis dadurch senken will, indem Abwehrspieler Benjamin Pavard im Gegenzug nach Turin wechselt. Ebenso möglich ist es dem Bericht zufolge allerdings, dass der Franzose seinen bis 2024 gültigen Vertrag vorzeitig verlängert.

Derweil soll auch der FC Chelsea von Teammanager Thomas Tuchel Interesse an Matthijs De Ligt zeigen und ein Angebot vorbereiten, wenngleich der Spieler selbst einen Wechsel nach München bevorzugen soll.

Salihamidzic hat de Ligt seit Jahren im Blick

Treibende Kraft auf Seiten des FC Bayern ist dem Bericht zufolge Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der den Abwehrspieler schon seit Jahren im Blick hat. Schon vor dessen Wechsel von Ajax Amsterdam zu Juventus wurde de Ligt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. In diesem Sommer will "Brazzo" den 38-fachen Nationalspieler endlich unter Vertrag nehmen.

Salihamidzic wird nach "Bild"-Angaben die Verhandlungen mit Juventus in den "nächsten Tagen" führen. Einen ersten Kontakt habe der Sportvorstand bereits hergestellt.

Nach dem ablösefreien Abgang von Niklas Süle zum Rivalen Borussia Dortmund sucht Trainer Julian Nagelsmann nach einem neuen Abwehrchef. Matthijs de Ligt, der wie Bayerns Neuzugang Ryan Gravenberch bei Ajax Amsterdam ausgebildet wurde, steht seit 2019 für Juventus unter Vertrag, 85,5 Millionen Euro Ablöse waren damals fällig. Seither absolvierte er für Juve 117 Pflichtspiele. Je einmal gewann er mit seinem Klub die italienische Meisterschaft und den italienischen Pokal.