Tribünen-Drohung relativiert: Gnabry-Verlängerung ganz nah?

Serge Gnabry wird wohl beim FC Bayern bleiben

Nach dem ganzen Theater rund um Robert Lewandowski gibt es beim FC Bayern in einer anderen Personalfrage mittlerweile positive Entwicklungen: Serge Gnabry, dessen Vertrag in weniger als einem Jahr ausläuft, steht wohl so dicht wie nie zuvor vor einer Verlängerung beim deutschen Fußball-Rekordmeister.

Mit 26 Jahren befindet sich Serge Gnabry im besten Fußballer-Alter. Kein Wunder, dass der Offensivspieler des FC Bayern derzeit lieber noch das ein oder andere Mal mehr überlegt, ob er sein Arbeitspapier bei den Münchnern zeitnah verlängert oder sich umorientiert.

Zwar sorgte das Zögern des Nationalspielers in den letzten Wochen und Monaten bei den Bayern-Verantwortlichen für Unverständnis, sogar mit einem möglichen Platz auf der Tribüne wurde angeblich gedroht, sollte sich Gnabry nicht endlich entscheiden, doch mittlerweile hat man offenbar wieder näher zusammengefunden.

Nach Informationen des "kicker" wurde die Tribünendrohung mittlerweile klubintern relativiert, sie wäre ohnehin zwar theoretisch möglich, am Ende aber wenig praxistauglich gewesen. Stattdessen hat man nun in den Gesprächen wieder enger zusammengefunden, der Austausch "läuft deutlich besser", heißt es im Fachmagazin.

Mit dem bisherigen Angebot, das Gnabry bereits seit einiger Zeit vorliegt und das ein kolportiertes Jahresgehalt von bis zu 19 Millionen Euro enthalten soll, ist der Nationalspieler angeblich prinzipiell zufrieden. Es seien nur noch Details zu klären, zum Beispiel wie der deutsche Serienmeister in Zukunft mit Gnabry plant. Aber auch hier soll es Annäherungen geben.

Beide Seiten sind zuversichtlich, dass die angedachte Verlängerung in Kürze erfolgt. Angedacht ist ein Vier- oder Fünfjahresvertrag.

FC Chelsea bleibt theoretisch Option für Gnabry

Die Gerüchte um ein Interesse des FC Chelsea scheinen derweil nicht völlig aus der Luft gegriffen. Wie der "kicker" weiter berichtet, kann sich Gnabry - anders als an einigen Stellen angenommen - durchaus einen Wechsel zum London-Klub vorstellen, ungeachtet seines damaligen Engagement bei Liga- und Stadtrivale FC Arsenal.

Derzeit sei aber der FC Bayern in der Pole Position beim 26-Jährigen.