Für 15 Mio. Euro: Hertha hat neuen Torjäger an der Angel

IMAGO/Stephane Pillaud

Ludovic Ajorque steht angeblich vor einem Wechsel zu Hertha BSC

Greift Hertha BSC demnächst wieder tief in die Tasche? Eigentlich wollte der Berliner Bundesligist in diesem Sommer auf dem Transfermarkt ein dickes Millionen-Plus generieren, um die teils horrenden Verluste und Minusgeschäfte der Vorjahre zu kompensieren. Einem Bericht zufolge könnte in Kürze aber ein alles andere als günstiger Neuzugang bei der Alten Dame auf der Matte stehen.

Offenbar hat Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic sein altes Notizbuch wieder hervorgekramt. Französische Medien bringen die Hauptstädter nämlich mit einem Spieler in Verbindung, den der Funktionär 2019 angeblich schon einmal zu Eintracht Frankfurt holen wollte.

Gemeint ist der 1,97 Meter große Sturmtank Ludovic Ajorque von RC Straßburg, der nach Informationen der renommierten Sport-Zeitung "L'Équipe" in Berlin ein ganz heißes Thema ist.

Mehr noch: Dem Vernehmen nach steht ein Wechsel des Torjägers unmittelbar bevor. Als Ablöse sind stolze 15 Millionen Euro im Gespräch. In Tino Kadewere (Olympique Lyon) soll Straßburg sogar schon einen Nachfolger an der Angel haben.

Hertha BSC bislang mit Plus von knapp zwölf Millionen Euro

Der 28 Jahre alte Ajorque zählte in den vergangenen Spielzeiten zu den zuverlässigsten Torjägern der Ligue 1. Insgesamt 45 Treffer erzielte Ajorque seit 2018, in der abgelaufenen Saison waren es zwölf. Sein aktueller Vertrag ist noch bis 2024 gültig.

Bislang hat Hertha BSC einen Transfer-Überschuss von knapp zwölf Millionen Euro erzielt. Mindestens ein halbes Dutzend Spieler könnten darüber hinaus noch verkauft werden, darunter Omar Alderete, Jordan Torunarigha, Deyovaisio Zeefuik, Santiago Ascacíbar, Dodi Lukébakio und Krzysztof Piatek.

Stand jetzt hat Fredi Bobic vier Neuzugänge an die Spree gelockt. Sollten die Abgangskandidaten demnächst zu Geld gemacht werden, dürften weitere folgen - vielleicht auch Ajorque.