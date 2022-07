Kroos zieht über Schalke her - Revierklub kontert

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Gewann mit Real Madrid erneut die Champions League: Toni Kroos

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat sich über Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 lustig gemacht. Der Revierklub ließ die Stichelei aber nicht lange auf sich sitzen. Die Social-Media-Abteilung der Königsblauen setzte prompt zum Gegenschlag aus.

Champions-League-Sieger Toni Kroos blickt in der Sommerpause auf die deutsche Bundesliga, genauer auf Aufsteiger FC Schalke 04. In seinem Podcast "Einfach mal luppen", den er zusammen mit Bruder Felix betreibt, konnte sich der Mittelfeldspieler von Real Madrid einen kleinen Scherz über den Revierklub nicht verkneifen.

Den jüngsten Auftritt von Superstar Ed Sheeran in der Arena auf Schalke nahm Toni Kroos nämlich zum Anlass, um über den Revierklub zu lästern: "Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe: Dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich nach Hause gegangen sind aus dem Stadion."

Der britische Pop-Sänger war gleich drei Mal in Gelsenkirchen aufgetreten, drei Mal war die Arena ausverkauft gewesen.

FC Schalke 04 reagiert süffisant

Der FC Schalke 04 nahm den Witz von Toni Kroos dankend auf. Am Donnerstagabend setzten die Knappen sendeten mit einem Tweet zum Konter an: "Wenigstens können wir nach Abpfiff coole Interviews geben", schrieb S04. Dazu: Das Kult-Interview mit Simon Terodde nach dem 2:1-Sieg beim SV Sandhausen, in dem die Stimme des Torjägers völlig versagte.

Damit spielte die Social-Media-Abteilung des FC Schalke 04 wiederum auf Toni Kroos' Interview nach dem Gewinn der Champions League mit ZDF-Reporter Nils Kaben an. Dieses hatte der Weltmeister von 2014 abgebrochen, weil ihm die kritischen Fragen nicht gepasst hatten.

"Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst du mir so Scheißfragen." Kroos war gefragt worden, ob es überraschend gewesen sei, dass Real im Endspiel gegen den FC Liverpool so unter Druck geraten war.