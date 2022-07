FCB-Boss Hainer & Berater Zahavi kommentieren Lewy-Wechsel

IMAGO

Herbert Hainer (l.) hat sich zu Robert Lewandowskis Abschied vom FC Bayern geäußert

Was lange währt, wird endlich gut: Der Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona ist nur noch Formsache. Am Samstag äußerten sich der Münchner Präsident Herbert Hainer, Lewandowski-Berater Pini Zahavi und der Pole selbst zum beschlossenen Transfer.

"Wir haben eine mündliche Zusage", sagte Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer im Rahmen der Mannschaftsvorstellung am Samstag im Interview mit dem "Bayerischen Rundfunk" und ergänzte: "Es ist gut für beide Seiten, dass wir jetzt Klarheit haben".

Hainer betonte, Lewandowski sei ein "unheimlich verdienter Spieler" für den deutschen Rekordmeister gewesen, der viele Titel gewonnen habe und unter anderem zweimal zum Weltfußballer gekürt worden sei. "Wir haben ihm allerdings auch eine Mannschaft an die Seite gestellt, mit der er diese Titel erringen konnte", hob der 68-Jährige hervor.

Lewandowski soll eine feste Ablöse von 45 Millionen Euro einbringen, hinzu kommen bis zu 5 Millionen Euro an Zusatzzahlungen.

Er sei "froh", dass es eine Lösung gegeben habe, "die es uns ermöglicht, Geld in die Zukunft der Mannschaft zu investieren", sagte Hainer. Der FC Bayern werde auch die dritte Corona-Saison mit einem Gewinn abschließen und habe weiter "die Möglichkeit, am Transfermarkt aktiv zu werden".

Lewandowskis Berater bedankt sich beim FC Bayern

Unterdessen hat Lewandowskis berüchtigter Berater Pini Zahavi nach dem vereinbarten Wechsel seines Mandaten die Zusammenarbeit mit dem Rekordmeister gelobt.

Er wolle dem FC Bayern, und besonders besonders Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand und Hasan Salihamidzic dafür "danken, dass sie Roberts Traum von einer neuen Herausforderung in seiner Karriere letztendlich verstanden und respektiert haben", erklärte er bei "Sky".

Zahavi berichtete, die Verhandlungen hätten sich am Freitag bis Mitternacht hingezogen. "Am Ende denke ich, dass jeder als Gewinner aus dieser Geschichte hervorgeht", betonte er. "Robert hat es verdient, nach so vielen tollen Jahren und treuen Diensten für den FC Bayern München mit erhobenem Haupt eine neue Herausforderung anzunehmen."

Zugleich habe der FC Bayern eine "sehr gute Entschädigung bekommen". "Dieser tolle Verein wird immer einer der größten der Welt bleiben und ich wünsche ihnen viel Glück und Erfolg für die nächste Saison", ergänzte Lewandowskis Berater.

Lewandowski kehrt bald nach München zurück

Auch Lewandowski selbst äußerte sich am Samstag zu seinem Abschied vom FC Bayern und dem Zeitplan für die kommenden Stunden und Tage.

"Ich werde noch einmal zurückkommen und mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtig verabschieden. Ich hatte jetzt auch keine lange Zeit mich darauf vorzubereiten. Es ging jetzt alles zu schnell, um mich bei allen zu verabschieden", verriet der Goalgetter bei "Sky".

Nach München wird er demnächst noch einmal zurückkehren. "Nach dem Trainingslager werde ich noch einmal kommen und mich richtig verabschieden. Ich werde dann noch ein paar Dinge organisieren", so der Routinier. Jetzt gehe es aber "zeitnah" nach Barcelona.

Zum Abschied sagte er: "Diese 8 Jahre waren besonders und das vergisst man nicht. Ich hatte eine tolle Zeit in München."