Lewandowski unterschreibt schon erste Barca-Trikots

IMAGO/Christian Schroedter

Künftig nicht mehr im Dress des FC Bayern zu sehen: Robert Lewandowski

Nach seiner kurzen Verabschiedung von Spielern und Trainern des FC Bayern ist Robert Lewandowski am Samstagnachmittag direkt nach Spanien geflogen. Am Flughafen machte der Weltfußballer bereits erste Barca-Fans glücklich.

Straffes Programm für Robert Lewandowski: Nach der zunächst nur "mündlichen Einigung", wie Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn am Samstagmittag hervorhob, zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Barcelona machte der Weltfußballer am Morgen Halt an der Säbener Straße. Dort absolvierte der Mittelstürmer noch ein letztes Training unter Julian Nagelsmann, ehe er sich auf den Weg nach Spanien machte.

Lewandowski traf "Mundo Deportivo" zufolge am Samstagnachmittag zunächst auf der Urlaubsinsel Mallorca ein, wo er und seine Familie bereits ein Haus besitzen. Gemeinsam feierten sie den Wechsel, so die Zeitung. Am Flughafen Son Sant Joan von Palma habe er zu den zahlreich erschienen Reportern gesagt: "Ich bin sehr glücklich."

Diese Worte erschienen auch groß auf Spanisch auf den Titelseiten mehrerer katalanischer Blätter. Auf Fotos ist Lewandowski mit Sonnenbrille, schwarzer Baseballmütze und Rucksack mit sehr froher Miene zu sehen.

Glücklich machte Lewandowski auch schon einige Anhänger. Zwei Barca-Fans erhielten gar eine Unterschrift auf ihren Trikots, wie aus einem "Sky"-Video hervorgeht. Stolz präsentierten die beiden die Trikots anschließend in die Kamera.

Spanischen Berichten zufolge wird Lewandowski am Sonntag von Palma direkt in die USA fliegen. Dort soll er sich zunächst der obligatorischen medizinischen Untersuchung unterziehen, bevor er zur Mannschaft stößt.

Das Team der Katalanen war bereits Samstagnachmittag in die USA geflogen - allerdings ohne Trainer Xavi. Trainiert wird auf der Anlage von Inter Miami, dem Club von David Beckham, vorerst natürlich noch ohne Lewandowski. Das erste Testspiel gegen Inter Miami steht am Mittwoch (20. Juli) an. Es folgen Begegnungen gegen den Erzrivalen Real Madrid (23.), gegen Juventus Turin (26.) und New York Red Bulls (30.).

Die offizielle Vorstellung Lewandowskis soll laut Medien nach der für den 31. Juli angesetzten Rückkehr der Delegation nach Barcelona erfolgen.

FC Bayern: Nagelsmann, Müller und Goretzka kommentieren Transfer

Sein nunmehr Ex-Trainer Julian Nagelsmann war am Samstagnachmittag währenddessen bei der offiziellen Team-Präsentation in der Münchner Allianz Arena. "Natürlich ist es so, dass wenn du einen Stürmer verlierst, der 40 Tore schießt über mehrere Jahre, dann ist das eine große Komponente, die wegbricht", so der Coach über den Transfer. "Andererseits ist es eine große Herausforderung und eine große Chance für alle, trotzdem Bayern München strahlen zu lassen nach der Ära Lewandowski. Es war ja klar, dass dieser Moment irgendwann kommt - ob dieses oder nächstes Jahr."

344 Tore in 375 Spielen lautet die imposante Ausbeute Lewandowskis. Sein kongenialer Partner Thomas Müller wird sein Spiel nun umstellen müssen: "Wir müssen schauen, dass wir weiter erfolgreich bleiben. Ich bin mir sicher, dass sich die Statik unseres Offensivspiels ein bisschen verändert."

"Wir haben ja Neuner im Kader und ich glaube, dass es immer Lösungen gibt. Wir sind hervorragend besetzt vorne", sagte indes Leon Goretzka. "Ich bin froh, dass da eine Lösung gefunden wurde, die für beide anscheinend okay ist. Ich glaube, das hat die ganze Geschichte von Lewandowski bei Bayern auch verdient."