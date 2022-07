USA-Wechsel von Bayern-Star wohl vorerst geplatzt

Oryk HAIST via www.imago-images.de

Adrian Fein bleibt vorerst beim FC Bayern

Letzte Woche hieß es noch, Adrian Fein werde den FC Bayern verlassen und zum MLS-Team Los Angeles FC wechseln. Nun ist der Transfer anscheinend vorerst vom Tisch.

Wie "Sport1" schreibt, wurde der Mittelfeldmann vom Rekordmeister zurückbeordert, nachdem er sich zuvor schon in der amerikanischen Metropole befunden habe. Dort soll der 23-Jährige dem TV-Sender zufolge bereits am Mannschaftstraining des LAFC teilgenommen haben.

Die Verkündung des Wechsels zum Verein von Gareth Bale schien nur noch eine Frage der Zeit, bis der FC Bayern einseitig einen Rückzieher gemacht habe. Grund für die Absage aus München ist angeblich, dass Fein im Team von Julian Nagelsmann nun doch eine zweite Chance erhalten soll. Diese habe er sich mit seinen bisherigen Auftritten in Los Angeles verdient.

Die Kaderplaner um den Technischen Direktor Marco Neppe wollen sich dem Bericht zufolge nochmals einen Eindruck vom Achter machen. Er soll deshalb die Vorbereitungsreise mit dem FC Bayern bestreiten. Schon am Montag wird Fein mit den alten Kollegen im Flieger Richtung Washington sitzen.

Fein seit 2006 beim FC Bayern

Allerdings stellt die USA-Reise für Fein wohl tatsächlich die letzte Chance beim Rekordmeister dar. Parallel zur Marketing-Tour laufen die Gespräche mit dem Los Angeles FC nämlich anscheinend weiter. Nach der Rückkehr nach München werde dann die finale Entscheidung fallen - auch die Option, Fein doch abzugeben sei dann erneut auf dem Tisch, so "Sport1".

Fein durchlief bei Bayern alle Jugendmannschaften, nachdem er im Alter von sieben Jahren aus dem Nachwuchs von 1860 an die Säbener Straße gewechselt war.

Zuletzt wurde er gleich mehrere Jahre in Folge verliehen. Weder beim Hamburger SV, der PSV Eindhoven, Greuther Fürth oder jüngst Dynamo Dresden konnte er sich allerdings für höhere Aufgaben empfehlen. Seine einzigen Bundesligaspiele absolvierte er in der vergangenen Hinrunde in Fürth.