Lewandowskis unglaubliche Tor-Ausbeute beim FC Bayern

Ein gewohntes Bild: Robert Lewandowski jubelt im Trikot des FC Bayern

Beim FC Bayern endet eine Ära: Robert Lewandowski verlässt den deutschen Rekordmeister nach acht Jahren und schließt sich dem FC Barcelona an. Während seiner Zeit in München stellte der Weltfußballer einige Bestmarken auf und stellte mit seiner unfassbaren Torausbeute sogar Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in den Schatten.

344 Treffer in 375 Einsätzen: So lautet Robert Lewandowskis Bilanz beim FC Bayern. Lediglich Gerd Müller erzielte in seiner Karriere noch mehr Tore (531) für den Fußball-Bundesligisten.

Wie gut Lewandowski während seiner Zeit in München wirklich war, zeigt ein Vergleich mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. So trafen die beiden Größen in den vergangenen acht Jahren jeweils "seltener" als der polnische Nationalspieler.

Während Lewandowski besagte 344 Tore erzielte, knipste Messi in der selben Zeitspanne wettbewerbsübergreifend 329 Mal für den FC Barcelona sowie für Paris Saint-Germain. Ronaldo konnte im Trikot von Real Madrid, Juventus Turin und Manchester United in den acht Saisons 323 Mal den gegnerischen Keeper überwinden.

Ronaldo übertrifft Lewandowski in der Champions League

Dabei hatte Lewandowski mit dem FC Bayern in der Fußball-Bundesliga weniger Spiele zur Verfügung als Messi und Ronaldo in den anderen vier europäischen Top-Ligen.

Auf der anderen Seite konnte Ronaldo zwischen 2014 und 2022 drei Champions-League-Titel einfahren. Lewandowski holte in diesem Zeitraum wie Messi ein Mal den Henkelpott.

Mit Lewandowskis Wechsel zum FC Barcelona schließt sich letztlich der Kreis, dominierten Messi und Ronaldo doch jahrelang die Primera División.

Beim FC Bayern schauen die Verantwortlichen wehmütig auf den Abschied des 33-Jährigen. Schließlich hatten die Münchner in den vergangenen acht Jahren einen der besten Torjäger der Bundesliga-Geschichte in den eigenen Reihen.