Österreicher ganz narrisch: "Brentford wird wie Córdoba"

Österreich kämpft gegen Deutschland ums EM-Halbfinale

Die österreichischen Fußballerinnen träumen von einem EM-Coup gegen Deutschland. Der Name einer argentinischen Stadt spielt dabei eine große Rolle: Córdoba.

Hans Krankl ist jetzt schon ganz narrisch. "Ich werde vor dem Fernseher die Daumen drücken und dann hoffentlich wie Edi Finger mitjubeln", versprach das österreichische Fußball-Idol den Alpen-Kickerinnen seine volle Unterstützung für das brisante EM-Duell gegen Deutschland: "Ich bin zuversichtlich, dass Brentford unser zweites Córdoba wird. Ich glaube an unsere Damen - wir gewinnen 3:2."

Krankl, Córdoba, 3:2, Finger - mehr Stichworte braucht es nicht, um ganz Österreich heiß auf das Viertelfinale gegen den großen Nachbarn am Donnerstag in London-Brentford (21:00 Uhr/"ARD" und "DAZN") zu machen. Schließlich sparen auch die Medien nicht mit Erinnerungen an den Sieg der Männer bei der WM 1978 in Argentinien gegen Deutschland, den beiden Krankl-Toren und dem legendären "I wer' narrisch" von Radioreporter Finger.

Und wenn es nach Krankl geht, werden die Deutschen eine erneute Schmach erleben. "Die Frauen habe die große Chance, Geschichte zu schreiben, es uns nachzumachen. Ganz Österreich fiebert mit ihnen mit", sagte der mittlerweile 69-Jährige: "Die Ausgangsposition ist ähnlich wie 1978 bei uns. Deutschland ist Favorit, wir Außenseiter. Im Unterbewusstsein wird die große Schwester die kleine wieder unterschätzen - das ist unsere große Chance."

Österreich vs. Deutschland wie David gegen Goliath

An ihre Chance glauben auch die Spielerinnen, die sich im idyllisch gelegenen Pennyhill Park, rund 40 Kilometer südwestlich von London, auf das K.o.-Spiel vorbereiten. Die Stimmung bei den Trainingseinheiten ist bestens, es wird viel gelacht, alle Beteiligten beim Halbfinalisten von 2017 geben sich betont locker.

"Es ist ein bisschen David gegen Goliath. Wir wollen selbstbewusst auftreten und versuchen, sie zu ärgern - und unseren Lauf bei diesem Turnier fortsetzen", sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil dem "SID": "Ich kann noch nichts versprechen, aber sollten wir wirklich die Überraschung schaffen, dann steht schon wieder eine Party auf dem Plan."

Dazu käme sicher auch ein wenig Häme in Richtung der deutschen Klubkolleginnen. Schließlich stehen neben Zadrazil (Bayern München) noch zwölf weitere Spielerinnen aus dem Kader von Teamchefin Irene Fuhrmann bei Bundesligisten unter Vertrag. Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist es deshalb auch ein "Statement" für die deutsche Eliteklasse, dass Österreich "hochverdient" ins Viertelfinale eingezogen ist.

Nationalspielerinnen gut befreundet

Genau wie die deutsche Mannschaft bestechen die Österreicherinnen durch einen "extremen Teamgeist". "Wir wollen jeden Moment genießen und danach einfach nichts bereuen", sagte Zadrazil: "Deshalb feiern wir jeden Sieg, weil es für uns nicht selbstverständlich ist, dass wir so weit gekommen sind". Gegen die guten Bekannten aus der deutschen Auswahl soll das trotz gegenseitiger Sympathien auch so bleiben.

"Ich habe die Spiele geschaut und ihnen immer die Daumen gedrückt. Es freut mich irrsinnig, dass es so gut für sie gelaufen ist", sagte Zadrazil mit Blick auf die "Freundinnen" aus dem deutschen Team: "Aber im nächsten Spiel muss es nicht ganz so gut laufen. Für die 90 Minuten heißt es Vollgas - und dann kämpft man mal gegen sie."

So sieht es auch Carina Wenninger. "Wir kennen so viele Spielerinnen aus dem täglichen Training - ob es in Frankfurt oder München ist. Da wird sich nicht viel geschenkt", sagte die Abwehrspielerin, die von den Bayern für die nächste Saison an AS Rom ausgeliehen wird: "Wir haben genug Möglichkeiten und genug Potenzial, um Deutschland zu ärgern. Wir haben unseren Plan."

Und wenn der aufgeht, wird nicht nur Krankl narrisch.