Kahn erläutert Transfer-Ausrufezeichen des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Oliver Kahn begrüßt Matthijs de Ligt beim FC Bayern

Der FC Bayern agiert auf dem Transfermarkt bislang alles andere als zurückhaltend. Mit der Verpflichtung von Matthijs de Ligt ist dem deutschen Rekordmeister ein echter Coup geglückt. Vorstandschef Oliver Kahn hat bei der offiziellen Vorstellung des Niederländers die Münchner Strategie erläutert.

Nach seiner Vertragsunterschrift an der Säbener Straße befindet sich Matthijs de Ligt inzwischen in Washington, wo er mit seinem neuen Arbeitgeber auf großer Marketingtour ist. Am Mittwoch trat der 22-Jährige dann vor die Presse und erklärte seinen Wechsel in die Fußball-Bundesliga.

"Es war nicht so schwer, mich von Bayern zu überzeugen", sagte der Innenverteidiger: "Der FCB ist ein toller Verein mit tollen Fans. Aber die Pläne zu hören, war dennoch sehr interessant."

Bereits 2019 hatten die Münchner ihr Interesse am Abwehrmann bekundet, doch damals zog es den Oranje-Star noch von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin. "2019 war etwas chaotisch. Viele Teams wollten mich", blickte de Ligt zurück: "Es war wohl nicht der richtige Moment, zu Bayern kommen. Jetzt ist er da."

Der Defensivspezialist ist nach Sadio Mané, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui der vierte prominente Neuzugang des FC Bayern. Die Münchner haben mit ihren Transferaktivitäten viele Beobachter überrascht.

Kahn: FC Bayern will zu den Top-Vier-Mannschaften gehören

"Wir haben weiter höchste Ansprüche und diesen stellen wir uns auch in Zukunft. Jetzt war es an der Zeit, auf dem Transfermarkt Ausrufezeichen zu setzen", meinte Vorstandsboss Oliver Kahn zu den spektakulären Deals: "Wir als FC Bayern wollen weiterhin zu den Top-Vier-Mannschaften in Europa gehören."

Auch de Ligt weiß um die großen Ambitionen an der Isar. "Bayern ist einer der größten Klubs der Welt, wir wollen so viele Titel wie möglich gewinnen. Das ist normal für einen Verein wie Bayern. Ich habe das Champions-League-Aus gegen Villarreal gesehen, es war eine Überraschung. Das wird hoffentlich in dieser Saison besser."