Klinsmann: Lewandowski bleibt eine Bayern-Legende

O.Behrendt via www.imago-images.de

Jürgen Klinsmann kommentiert Lewandowskis Abgang vom FC Bayern

Nach acht überaus erfolgreichen Jahren ist die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Bayern beendet. Der Wechsel zum FC Barcelona ging dabei nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne. Trotzdem steht für Jürgen Klinsmann außer Frage, dass der Weltfußballer als Legende in die Münchner Vereinsgeschichte eingehen wird.

"Nach einer Weile wird man sich nur noch an all die guten Dinge erinnern", sagte der 57-Jährige im Interview mit "transfermarkt.de" über Lewandowski. Klinsmann betonte in diesem Zusammenhang, dass der Angreifer beim FC Bayern "jedes Jahr geliefert" habe.

Die Statistiken des polnischen Nationalspielers untermauern diese Aussage. So erzielte Lewandowski insgesamt 344 Tore für den deutschen Rekordmeister, nur Gerd Müller traf in der langen Klubhistorie noch öfter (531 Tore).

Trotzdem sorgte der 33-Jährige mit seinem Wechsel-Theater in den vergangenen Monaten für mächtig Unruhe. Klinsmann zeigte für Lewandowskis Wunsch, beim FC Barcelona eine neue Herausforderung anzunehmen, Verständnis: "Irgendwann kommt man immer an den Punkt, an dem man offen wird für neue, verrückte Erfahrungen. 'Mir läuft hier die Zeit davon, ich bin 33, und was wäre, wenn ich noch für einen anderen Topklub in Europa spielen könnte?' Diese Erfahrung wird er jetzt machen."

Klinsmann: Kane könnte beim FC Bayern Titel gewinnen

Als möglicher Nachfolger für Lewandowski wird dieser Tage Harry Kane gehandelt. Medienberichten zufolge soll der FC Bayern einen Transfer im kommenden Sommer in Erwägung ziehen.

"Harry ist in der Situation, in der er sagt: 'Ich will die Weltmeisterschaft in Katar gewinnen, und ich muss etwas mit den Spurs gewinnen.' Dieses Jahr ist für ihn entscheidend; andernfalls baut man nie das notwendige Selbstbewusstsein auf", beurteilte der ehemalige Bundestrainer die Situation des Tottenham-Angreifers. Ein Wechsel in die Bundesliga würde Kane "definitiv sofort" die Gelegenheit verschaffen, um Titel mitzuspielen, meinte Klinsmann.

"So wie ich es von außen sehe, hat er sich jetzt aber erstmal bei den Spurs verpflichtet", sagte der frühere Weltklasse-Stürmer über Kane, der vertraglich noch bis 2024 an die Londoner gebunden ist.

Bezüglich der weiteren Transferplanung des FC Bayern prognostizierte Klinsmann: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in den nächsten Wochen eine neue Nummer 9 verpflichten."