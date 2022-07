Laimer soll das letzte Puzzleteil des FC Bayern werden

RONNY HARTMANN, APA

Wechselt Konrad Laimer zum FC Bayern?

Mit Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Sadio Mané, Matthijs de Ligt und Mathys Tel hat der FC Bayern bereits fünf Neuzugänge für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Das letzte Puzzleteil soll wohl Konrad Laimer von RB Leipzig werden.

Laut einem "Bild"-Bericht ist Laimer ein "großes Transfer-Ziel" der Münchner für diesen Sommer. Demnach strebt vor allem Trainer Julian Nagelsmann eine Verpflichtung seines ehemaligen Schützlings an.

Die Bayern-Bosse seien zudem optimistisch, dass der Deal bald über die Bühne geht. Schließlich haben Laimer und der deutsche Rekordmeister bereits eine Übereinkunft getroffen.

Lediglich mit den Verantwortlichen von RB Leipzig herrscht noch Uneinigkeit über die Höhe der Ablöse. Die Münchner sollen zuletzt 23 Millionen Euro inklusive Boni für den Mittelfeldspieler geboten haben. Die Sachsen fordert aber wohl 30 Millionen Euro.

Sollten die Bayern für Laimer tatsächlich 30 Millionen Euro auf den Tisch legen, würden sie in diesem Sommer einen neuen Transfer-Rekord aufstellen und die 200-Millionen-Euro-Marke überschreiten.

Für Matthijs de Ligt zahlte der FC Bayern dem Vernehmen nach 67 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro Boni an Juventus Turin, für Sadio Mané kassierte der FC Liverpool rund 32 Millionen Euro (plus neun Millionen Euro Boni). Für Mathys Tel werden insgesamt um die 28,5 Millionen Euro fällig, die Verpflichtung von Gravenberch kostete die Münchner 18,5 Millionen Euro (plus 5,5 Millionen Euro Boni). Noussair Mazraoui kam ablösefrei.

Durchbricht der FC Bayern die 200-Mio.-Schallmauer?

Nach aktuellen Stand hat der deutsche Branchenprimus bereits rund 170,5 Millionen Euro ausgegeben. Sollte die 30 Millionen für Laimer folgen, würde erstmals in der Geschichte der Bundesliga die 200-Millionen-Euro-Schallmauer durchbrochen werden.

Den bisherigen Rekord hielt auch der FC Bayern inne. Im Sommer 2019 blechte der Klub von der Säbener Straße insgesamt 139,5 Millionen Euro für die Transfers von Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Michael Cuisance und Fiete Arp sowie die Leihen von Philippe Coutinho und Ivan Perisic.