BVB-Star über Haaland-Abschied: "Freunde kommen und gehen"

Marius Wolf verstand sich beim BVB bestens mit Erling Haaland

Für BVB-Profi Marius Wolf ist das Erstrunden-Duell mit 1860 München im DFB-Pokal (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker) etwas ganz Besonderes, schließlich gelang ihm bei den Löwen einst der Durchbruch im Profi-Bereich. Eine Rückkehr nach Giesing kann sich der 27-Jährige eines Tages durchaus vorstellen.

Warnungen vor dem ersten Pokal-Gegner gehören bei den favorisierten Auswärtsteams zum guten Ton. Auch in Dortmund wird man dieser Tage nicht müde zu erwähnen, wie gefährlich Drittligist 1860 München ist.

Dass das Weiterkommen dennoch absolute Pflicht ist, hob BVB-Allrounder Marius Wolf jetzt noch einmal hervor. "Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir wollen unsere beste Leistung zeigen wie immer und uns auf uns selbst konzentrieren", erklärte der Ex-Sechziger im Interview mit dem Portal "dieblaue24.com".

In der Vorsaison war Wolf als Leih-Rückkehrer ohne große Perspektive zur positiven Überraschung geworden. Auch in der Spielzeit 2022/2023 darf er mit seiner Vielseitigkeit wieder an verschiedenen Stellen aushelfen.

Marius Wolf "sehr stolz, für Dortmund spielen zu dürfen"

Torjäger Erling Haaland ist dann allerdings nicht mehr dabei. Der Norweger wechselte im Sommer zum englischen Meister Manchester City.

"Ich hab mich mit Erling super verstanden. Aber das ist auch das Fußballgeschäft. Es ist nichts Neues, dass Freunde kommen und gehen", verriet Wolf.

Angesprochen auf die Besonderheit des BVB geriet der gebürtige Coburger ins Schwärmen. "Einfach die Kraft von Verein und den Fans. Das spürt man zu jeder Sekunde. Borussia Dortmund ist ein sehr großer Verein. Ich bin sehr stolz, für Dortmund spielen zu dürfen. Ich schätze das jeden Tag, dass ich Bestandteil dieses Klubs sein darf", so der Flügelspieler.

Wolf offen für Rückkehr zu 1860 München

In der Vergangenheit kamen immer wieder Gerüchte auf, die Wolf mit einem Comeback bei 1860 in Verbindung brachten. Diese seien "absolute Realität", bestätigte der Ex-Münchner nun.

Als Grundvoraussetzung für eine Rückkehr nannte er den Aufstieg: "Mindestens Zweite Liga - das ist klar!"