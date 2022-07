Medien: Alcácer bei BVB und Hertha BSC angeboten

Maria Jose Segovia/Shutterstock via www.imago-imag

Paco Alcácer wurde angeblich beim BVB angeboten

Paco Alcácers erstes Engagement bei Borussia Dortmund glich einer Achterbahnfahrt. Aktuell spielt der Angreifer beim FC Villarreal. Allerdings soll er sowohl beim BVB als auch bei Liga-Konkurrent Hertha BSC zuletzt angeboten worden sein.

In der Hinrunde der Saison 2018/19 startete Paco Alcácer bei Borussia Dortmund durch. So erzielte der Mittelstürmer in der ersten Halbserie ganze zwölf Bundesliga-Tore. Unter anderem aus diesem Grund durften die Schwarz-Gelben in der Folge immerhin bis zum 34. Spieltag vom Gewinn der Meisterschaft träumen.

Anschließend baute Alcácer beim BVB Stück für Stück ab, verließ den Verein im Januar 2020 endgültig in Richtung der Primera División. Doch laut "Sky" träumt der 28-Jährige von einer Rückkehr in die Bundesliga. Dem TV-Sender zufolge wurde Alcácer bereits beim BVB sowie bei Hertha BSC und Union Berlin angeboten.

Die Schwarz-Gelben sollen eine Rückholaktion abgelehnt haben. Die Dortmunder suchen offenbar nach einem anderen Stürmer-Typen, heißt es. Wie Hertha BSC und Union Berlin zu der Personalie stehen, geht aus dem Bericht nicht hervor.

"Sky" zufolge hat Alcácer zuletzt "gut dotierte" Offerten aus den USA ausgeschlagen. Anscheinend will der Spanier seine Karriere in Europa fortsetzen.

BVB-Sportdirektor Kehl hat "Liste im Kopf"

Der BVB sondiert aktuell den Transfermarkt nach einem Ersatz für Sébastien Haller. "Natürlich habe ich eine Liste im Kopf. Wir beschäftigen uns ja schon ein paar Tage damit", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Freitag gegenüber "Sky": "Wenn es Optionen gibt, wäre es natürlich gut, sie so schnell wie möglich umzusetzen."

Kehl führte aus: "Es ist klar, dass wir nicht noch einmal so viel Geld in die Hand nehmen können, wie wir es bei Sébastien Haller gemacht haben. Das ist im Moment nicht möglich. Da müssen wir ein bisschen kreativ sein."