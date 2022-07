Max Eberl heiß bei RB Leipzig gehandelt

via www.imago-images.de

Max Eberl war von 2008 bis 2022 Gladbach-Sportdirektor

Kehrt Max Eberl in die Fußball-Bundesliga zurück? Laut Medienberichten bemüht sich RB Leipzig um den langjährigen Manager von Borussia Mönchengladbach. Jedoch gibt es widersprüchliche Meldungen zum Stand der Verhandlungen.

Ende Januar verkündete Max Eberl auf einer tränenreichen Pressekonferenz seinen überraschenden Rücktritt als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach.

"Ich muss raus und muss auf den Menschen Max Eberl aufpassen", sagte der 48-Jährige damals. Er sei "erschöpft" und "müde", erklärte der erfolgreiche Bundesliga-Manager. Seitdem hat sich der langjährige Gladbacher Funktionär aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Doch laut einem "Sky"-Bericht könnte Eberl schon bald in die Bundesliga zurückkehren - allerdings nicht nach Gladbach.

Dem TV-Sender zufolge führt der Ex-Profi "intensive Gespräche" mit RB Leipzig. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sucht noch nach einem neuen Sportdirektor. Eberl sei dabei die "erhoffte 1A-Lösung", heißt es in dem Medienbericht.

Mehr noch: Nach "Sky"-Informationen soll sich der Ex-Borusse, der angeblich auch von anderen Vereinen umworben wird, einen Wechsel zu RB Leipzig "sehr gut" vorstellen können - jedoch in der Rolle als Geschäftsführer Sport. Für Mintzlaff ist dieser Wunsch Eberls angeblich kein Problem.

Hat Eberl RB Leipzig vorerst abgesagt?

Kommt es letztlich also zur Zusammenarbeit zwischen RB Leipzig und Eberl? "Bild" will sich da noch nicht so genau festlegen.

Zwar gab es laut dem Boulevardblatt zwei Gespräche zwischen Eberl und Mintzlaff, doch letztlich könne sich der 48-Jährige zur Zeit noch keine Rückkehr ins Fußball-Geschäft vorstellen und habe deshalb "zunächst abgesagt".

Eine Zusammenarbeit zu einem späteren Zeitpunkt sei aber nicht ausgeschlossen, schränkte die Zeitung ein. Zur Rückrunde oder im kommenden Sommer könne das Thema demnach noch einmal "heiß werden". "Sky" hatte über einen Job-Antritt im Januar 2023 spekuliert.

Auch der "kicker" vermeldete, der Name Eberl werde bei RB Leipzig gehandelt.