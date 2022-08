Medien: FC Bayern belohnt Salihamidzic für Transfer-Arbeit

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Hasan Salihamidzic soll beim FC Bayern verlängern

Die kritischen Stimmen sind weniger geworden, die Anerkennung ist nach einem intensiven Transfer-Sommer gestiegen: Kein Wunder, dass Hasan Salihamidzic beim FC Bayern kurz vor einer Verlängerung steht. Offenbar ist beim deutschen Fußball-Rekordmeister sogar bereits ein Termin dafür anberaumt.

Seit Sommer 2017 leitet Hasan "Brazzo" Salihamidzic die sportlichen Geschicke des FC Bayern. Erst als Sportdirektor und Nachfolger des ausgeschiedenen Matthias Sammer, drei Jahre später stieg der heute 45-Jährige, der bereits zu aktiven Spielerzeiten als Profi in München aktiv war, zum Sportvorstand auf und machte sich immer mehr einen Namen in seiner neuen Aufgabe.

Seinen wohl heißesten und anstrengendste Transfersommer hat Salihamidzic gerade erst hinter sich gebracht. Der Funktionär holte Weltstars wie Sadio Mané, Matthijs de Ligt und tütete zudem die Transfers der begehrter Spieler wie Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch oder Mathys Tel ein.

Auf der Abgabenseite gelang es ihm nach wochenlangem Transferpoker immerhin noch 45 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen im Bereich von fünf Millionen Euro für Robert Lewandowski zu erlösen, der sich ein Jahr vor Vertragsende dem FC Barcelona anschloss.

FC Bayern plant bereits Verlängerung mit Salihamidzic

Die jüngsten Erfolge des Sportvorstandes haben offenbar nicht nur die Kritikerkreise weitestgehend verstummen lassen, sondern gleichzeitig auch in Führungsebene des FC Bayern für Begeisterung gesorgt, so dass dort nun in Kürze ein Termin zur Verlängerung mit dem 45-Jährigen angesetzt wurde.

Nach Informationen von "Sport Bild" soll Salihamidzic für seine gute Arbeit zeitnah mit einer Ausdehnung seines Arbeitspapieres belohnt werden.

Bei der Aufsichtsratssitzung am 29. August soll demnach die Verlängerung von "Brazzos" Vertrag abgesegnet werden. Dieser ist derzeit noch bis 30. Juni 2023 gültig und dürfte dann langfristig ausgeweitet werden.