Terodde vor S04-Rückkehr: "Haben auch was zu verlieren"

IMAGO/UWE KRAFT

Simon Terodde startet auf Schalke in seine zweite Saison

Während er sich in der 2. Bundesliga in den letzten Jahren zum besten Torjäger aller Zeiten geballert hat, wartet der mittlerweile 34-jährige Simon Terodde in der Bundesliga noch immer auf seinen großen Durchbruch. Diesen will er im Herbst seiner aktiven Laufbahn nun mit dem FC Schalke 04 hinlegen, den er zuletzt zum Wiederaufstieg geballert hatte.

Magere zehn Tore in 58 Bundesliga-Partien stehen bislang in der Vita von Simon Terodde. Der Schalker Torjäger und Publikumsliebling will diesen Wert in der neuen Saison nachhaltig verbessern - am liebsten schon am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr), wenn es am 1. Spieltag zu seinem Ex-Klub 1. FC Köln geht.

"Wir wollen sofort zeigen, dass wir auch in der Liga angekommen sind und haben auch ordentlich was zu verlieren. Wir wollen Gas geben und die Fans zufrieden stellen", meinte Terodde im vereinseigenen Podcast des FC Schalke, der zuletzt beim Schalker 5:0-Auswärtserfolg im DFB-Pokalspiel beim Bremer SV noch geschont wurde und nur einen Teil des darauffolgenden Mannschaftstrainings absolvieren konnte.

Gladbach als erster Heimspielgegner für den FC Schalke 04

Für das Gastspiel in Köln-Müngersdorf hat sich der Mittelstürmer mit seinen Königsblauen viel vorgenommen. Außerdem brennt der Routinier laut eigener Aussage bereits auf die erwarteten knapp 60.000 Zuschauer im RheinEnergieStadion.

"Wenn du sofort da starten darfst, dann ist die Vorfreude sofort da", führte Terodde aus, der selbst zwischen 2018 und 2020 43 Bundesliga-Spiele für den Effzeh absolvierte.

Mit seinen Schalkern will der Torjäger schnell Erfolgserlebnisse einfahren, um das große Saisonziel Klassenerhalt von Beginn an anzugehen. Nach dem Gastspiel beim 1. FC Köln kommt es am zweiten Spieltag zum ersten Heimspiel der neuen Saison, wenn am 13. August Borussia Mönchengladbach zu Gast auf Schalke ist.