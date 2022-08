"Beeindruckende Entwicklung": Gladbach verlängert mit Hofmann

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Jonas Hofmann hat seinen Vertrag in Gladbach bis 2025 verlängert

Nach langer Unsicherheit gibt es hinsichtlich eines Leistungsträgers bei Borussia Mönchengladbach nun Klarheit: Jonas Hofmann hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Fohlen langfristig verlängert.

Wie die Rheinländer am Montag bekannt gaben, hat sich der Klub mit dem Offensivspieler auf ein neues Arbeitspapier verständigt, das bis Juni 2025 laufen soll. Zudem besitzt Gladbach noch die Option auf ein weiteres Vertragsjahr. Der alte Vertrag des früheren Dortmunders wäre zum Saisonende ausgelaufen.

"Jonas ist in seinen sechseinhalb Jahren bei uns zu einem der Gesichter unserer Mannschaft geworden", wird Sportdirektor Roland Virkus auf der Vereinswebsite zitiert.

"Er hat hier eine beeindruckende Entwicklung genommen – erst zum Stammspieler und Führungsspieler bei uns und mittlerweile auch zu einer festen Größe in der deutschen Nationalmannschaft. Wir freuen uns sehr, dass wir Jonas davon überzeugen konnten, sich weiter an Borussia zu binden", zeigte sich der Nachfolger von Max Eberl erfreut.

Gladbach vor richtungsweisenden Entscheidungen

Hofmann war 2016 vom BVB an den Niederrhein gewechselt. Seitdem trug er 182 mal das Trikot des fünffachen deutschen Meisters und entwickelte sich in den letzten Jahren zum Nationalspieler. Im Oktober 2020 debütierte er noch unter Joachim Löw für die DFB-Elf. Unter Hansi Flick erarbeitete er sich zuletzt in der Nations League sogar einen Stammplatz.

Seine Verlängerung in Gladbach dürfte bei der Vereinsspitze nun für große Erleichterung sorgen, schließlich war Hofmann bis zuletzt einer der Leistungsträger mit ungeklärter Zukunft.

Es liegt aber immer noch viel Arbeit vor Virkus und Co.! Yann Sommer, Lars Stindl, Christoph Kramer, Ramy Bensebaini und Marcus Thuram sind allesamt im kommenden Sommer ohne Vertrag. In diese Personalien dürfte zeitnah Bewegung kommen.

Zuletzt hatte die Borussia mit Matthias Ginter einen wichtigen Spieler ablösefrei verloren. Auch Breel Embolo kehrte Gladbach den Rücken. Laut eigener Aussage ist die Personalpolitik bei den Fohlen noch immer geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie.