LIVE: Auslosung im Stream! Wen ziehen Union, SCF und Köln?

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Die Europa-League-Auslosung im Live-Stream bei sport.de

Am Freitagmittag blicken die drei Fußball-Bundesligisten Union Berlin, der SC Freiburg und der 1. FC Köln gebannt nach Istanbul. Dort wird nämlich ab 13:00 Uhr die Gruppenphase der Europa League, ab 14:30 Uhr die Gruppen der Conference League ausgelost. sport.de begleitet beide Events im Live-Stream!

Auf den 1. FC Union Berlin und den SC Freiburg warten harte Gegner in der Europa League. Wenn an diesem Freitag die passenden Kugeln gezogen werden, könnte beispielsweise ein Kaliber wie Manchester United, der FC Arsenal, AS oder Lazio Rom sowie AS Monaco in der Gruppe des jeweiligen Bundesligisten landen.

Der 1. FC Köln, der sich am Donnerstagabend mit einem 3:0-Sieg im Playoff gegen Fehérvár den Einzug ein die Gruppenphase der Conference League sicherte, könnte beispielsweise auf West Ham oder Villarreal treffen.

Die Fans dürften schon aufgeregt mit den Händen reiben. sport.de begleitet die Auslosung der Europa League an dieser Stelle im kostenlosen Live-Stream (Stream öffnet sich oben im Artikel-Bild!).

Die Spiele der Europa-League- und der Conference-League-Gruppenphase finden immer donnerstags statt. Der erste Spieltag ist für den 08. September 2022 festgelegt. Wegen der Winter-WM in Katar stehen die Ergebnisse der Gruppenphasen schon Anfang November fest. Die weiteren Termine:

2. Spieltag: 15. September

3. Spieltag: 06. Oktober

4. Spieltag: 13. Oktober

5. Spieltag: 27. Oktober

6. Spieltag: 03. November

Die Lostöpfe der Europa League in der Übersicht

Topf 1

Manchester United (England)

AS Rom (Italien)

FC Arsenal (England)

Lazio Rom (Italien)

Sporting Braga (Portugal)

Roter Stern Belgrad (Serbien)

Dynamo Kiev (Ukraine)

Olympiakos Piräus (Griechenland)

Topf 2

Feyenoord Rotterdam (Niederlande)

Stade Rennes (Frankreich)

PSV Eindhoven (Niederlande)

AS Monaco (Frankreich)

Real Sociedad (Spanien)

Qarabag Agdam (Aserbaidschan)

Malmö FF (Schweden)

Ludogorez Rasgrad (Bulgarien)

Topf 3

Sheriff Tiraspol (Moldau)

Real Betis (Spanien)

FC Midtjylland (Dänemark)

FK Bodö/Glimt (Norwegen)

Ferencvaros Budapest (Ungarn)

UNION BERLIN (Deutschland)

SC FREIBURG (Deutschland)

Fenerbahce Istanbul (Türkei)

Topf 4

FC Nantes (Frankreich)

HJK Helsinki (Finnland)

Sturm Graz (Österreich)

AEK Larnaka (Zypern)

FC Zürich (Schweiz)

Omonia Nikosia (Zypern)

Royale Union Saint-Gilloise (Belgien)

Trabzonspor (Türkei)

Die Lostöpfe der Conference League in der Übersicht

Topf 1

FC Villarreal (Spanien)

FC Basel (Schweiz)

Salvia Prag (Tschechien)

AZ Alkmaar (Niederlande)

KAA Gent (Belgien)

Istanbul Basaksehir (Türkei)

Partizan Belgrad (Serbien)

West Ham United (England)

Topf 2

CFR Cluj (Rumänien)

Molde FK (Norwegen)

Steaua Bukarest (Rumänien)

AC Florenz (Italien)

1. FC KÖLN (Deutschland)

Hapoel Be'er Sheva (Israel)

Apollon Limassol (Zypern)

Slovan Bratislava (Slowakei)

Topf 3

OGC Nizza (Frankreich)

PSC Anderlecht (Belgien)

Zalgaris Vilnius (Litauen)

Austria Wien (Österreich)

Heart of Midlothian (Schottland)

Shamrock Rovers (Irland)

FC Vaduz (Leichtenstein)

Sivasspor (Türkei)

Topf 4

SK Dnipro-1 (Ukraine)

Lech Posen (Polen)

1. FC Slovácko (Tschechien)

Silkeborg IF (Dänemark)

Djurgardens IF (Schweden)

Pyunik FC (Armenien)

Rigas FS (Lettland)

KF Ballkani (Kosovo)