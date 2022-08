Presse zur CL-Auslosung: "Der Los-Gott spielt verrückt!"

IMAGO/Ricardo Larreina

"Wiedersehen mit dem Ex" für FC Bayern und BVB in der Champions League

Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase brachte vor allem für den FC Bayern sowie Borussia Dortmund spektakuläre Duelle. Während der deutsche Rekordmeister auf seinen langjährigen Torjäger Robert Lewandowski und den FC Barcelona trifft, geht es für den BVB gegen Erling Haalands Manchester City. Die internationalen Pressestimmen:

Süddeutsche Zeitung: "Wiedersehen mit dem Ex. Der FC Bayern zieht neben Inter Mailand auch den FC Barcelona und Robert Lewandowski als Vorrundengegner in der Champions League. Borussia Dortmund trifft auf Erling Haaland und Manchester City."

Bild: "Der Los-Gott spielt verrückt! Die Gruppen für die Champions League werden ermittelt – und für unsere beiden Top-Klubs Bayern und Dortmund gibt es ein Wiedersehen mit zwei alten Bekannten."

Ruhr Nachrichten: "Borussia Dortmund erwischt eine attraktive Gruppe in der Champions League. Der BVB trifft auf Manchester City, den FC Sevilla und den FC Kopenhagen. Es kommt zum Wiedersehen mit Erling Haaland."

WAZ: "Die Auslosung hat dem BVB eine durchaus lösbare Gruppe beschert. Zwar müssen die Dortmunder gegen das Starensemble von Pep Guardiola antreten, Manchester City dürfte in der Gruppe klarer Favorit sein. Auf Augenhöhe sollte die Begegnung mit dem FC Sevilla sein, Außenseiter ist der FC Kopenhagen."

Abendzeitung: "Lewy und Barca werden für Bayern zum Realitätscheck. Die Gruppenphase ist ein Warm-up für die Münchner - bei allem Respekt vor den Gegnern Barcelona, Inter und Pilsen muss Bayern die Vorrunde überstehen."

Münchner Merkur: "Aus deutscher Sicht blicken wir auf hochinteressante Gruppen. Die Bayern haben wohl noch die schwersten Lose gezogen: Es geht gegen Lewandowskis Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen."

kicker: "Pikantes Barca-Los für Bayern. In Gruppe C dürfte es spannend werden: Denn der FC Bayern München blickt nach dem Wechseltheater des Sommers früher als gedacht dem Wiedersehen mit Stürmer Robert Lewandowski entgegen. Der erste zugeloste Gegner hieß ausgerechnet: FC Barcelona. Wer hier noch eine Rechnung offen haben sollte, kann sie also schnell begleichen."

Mundo Deportivo (Spanien): "Pech für Barca. Nach dem 2:8 und den beiden Niederlagen in der vergangenen Saison werden die Bayern erneut den Weg der Azulgrana kreuzen."

Sport (Spanien): "Kahn spottet über Barca. Oliver Kahn konnte seine Freude nicht unterdrücken, als er vor Ort sah, dass Bayern in der Gruppenphase der Champions League auf Barça treffen würde. Die Reaktion des deutschen Managers wurde von den Fernsehkameras mit einem breiten Grinsen im Gesicht eingefangen. Es war eine ungewöhnliche Reaktion eines Managers, der an einer Auslosung teilnimmt, bei der Respekt die Norm ist."

Marca (Spanien): "FC Barcelona in der Todesgruppe. Barcelona wird auf den Rivalen treffen, den alle vermeiden wollten. Die deutsche Mannschaft ist wie eine Dampfwalze in die Saison gestartet, hat alle Spiele gewonnen und Tore geschossen."

Daily Star (England): "Die englischen Teams können von Glück reden, dass sie der Gruppe C entgangen sind. Barcelona, Bayern, Inter Mailand und Viktoria Pilsen bilden die Todesgruppe, die an jedem Spieltag attraktive Duelle bietet."

The Sun (England): "Knifflige Aufgaben für Manchester City und Pep Guardiola. Es geht in Gruppe G gegen den FC Sevilla, Erling Haalands Ex-Klub Borussia Dortmund sowie Kopenhagen."

ESPN (USA): "Lewandowski-Derby. Es wird immens sein. Was für einen Empfang wird er bekommen? In welcher Stimmung wird er sein? Abgesehen von diesem Wiedersehen ist es auch ein Aufeinandertreffen zwischen zwei Mannschaften, die sich in den letzten Jahren epische und demütigende Spiele geliefert haben."

Blick (Schweiz): Hammer-Gruppen in der Königsklasse. In Istanbul wurden die Gruppen der Champions League ausgelost. Und die haben es in sich! Unter anderem kommts für den FC Bayern zum Wiedersehen mit Robert Lewandowski und Borussia Dortmund muss bei ManCity ran."

Kronen-Zeitung (Österreich): "Wie verrückt kann eine Champions-League-Auslosung eigentlich sein? Jene am Donnerstag in Istanbul brachte gleich zwei persönliche Hammer-Duelle! Robert Lewandowski trifft mit Barcelona nach wochenlangem Wechsel-Theater auf seinen Ex-Klub Bayern München. Und auch Erling Haaland bekommt es nach seinem Abgang zu Manchester City mit seinem Ex-Klub Dortmund zu tun."