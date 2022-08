Katerstimmung beim FC Bayern nach Sommer-Gala

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Beim FC Bayern machte sich nach dem Remis keine Zufriedenheit breit

Bayern München verzweifelte am überragenden Yann Sommer. Doch trotz des 1:1 gegen den Angstgegner blickt der Rekordmeister zuversichtlich in die Wochen der Wahrheit.

Nach einer berauschenden Sommer-Gala setzte bei Thomas Müller mit etwas Verzögerung dann doch der Kater ein. "Je länger das Spiel aus ist, umso unzufriedener bin ich", sagte der Star von Bayern München nach dem 1:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach mit ernster Miene: "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, wenn man so viele Torchancen hat. Wir haben nicht gewonnen, deshalb liegt Arbeit vor uns."

Keeper Yann Sommer hatte den überzeugenden Rekordmeister mit 19 (!) Paraden - einem Liga-Bestwert - bei insgesamt 35 Bayern-Versuchen schier zur Verzweiflung getrieben. Wenn Gladbach der Angstgegner der Münchner ist, dann war Sommer das Schreckgespenst in Person.

Entsprechend schwankte bei den Bayern die Gefühlslage vor den Wochen der Wahrheit zwischen Stolz auf die erneut starke Vorstellung und Frust über den Chancenwucher sowie die verlorenen Punkte. "Mit der Art und Weise sind wir zufrieden, mit dem Ergebnis nicht", sagte Kapitän Manuel Neuer.

Salihamidzic sah "Wahnsinnsspiel" des FC Bayern gegen Gladbach

Trainer Julian Nagelsmann sah "das beste Spiel der Saison, es hat nur an der Chancenverwertung gemangelt". Und auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprach von einem "Wahnsinnsspiel", in dem der FC Bayern "fast alles gut gemacht hat".

Aber eben nur fast - was in erster Linie am Super-Sommer lag. Sportdirektor Roland Virkus und Trainer Daniel Farke würdigten unisono eine "Weltklasse-Leistung". Der Schweizer Nationalkeeper sei eben neben Neuer "der beste Torwart der Liga", betonte Farke: "Und wenn du in München punkten willst, brauchst du einen herausragenden Keeper."

Selbst die Bayern, die durch den auffälligen Leroy Sané (83.) erst spät den Rückstand durch Marcus Thuram (43.) ausgleichen konnten, waren schwer beeindruckt. Man kenne es ja schon, meinte Müller, "dass er gegen uns immer einen besonders guten Job macht."

Sommer habe "wahnsinnig gut gehalten", sagte Salihamidzic, fügte aber mit einem Schmunzeln an: "Aber wir haben auch nicht ganz so viel Zielwasser getrunken."

Neuer und Co. bereit auf die englischen Wochen

Der hochgelobte Sommer blieb nach seinen Heldentaten gelassen. "Bei so viel Arbeit kommt man eben in einen Flow", sagte der 33-Jährige lapidar, er sei einfach nur froh, "dass mir so eine gute Leistung gelungen ist".

Zu gut für die Bayern. Doch trotz des ersten Dämpfers der Saison ging der Blick der Münchner voller Zuversicht Richtung englischer Wochen mit dem Start am Mittwoch im DFB-Pokal bei Drittligist Viktoria Köln, dem Bundesliga-Topspiel nächsten Samstag bei Union Berlin und dem Auftakt der Champions League (7. September) bei Inter Mailand. "Wir sind bereit", betonte Neuer.

Er freue sich sehr darauf, "wenn wir so weiterspielen und diese Energie mitnehmen", sagte Salihamidzic. Die Mannschaft sei "heiß, die Energie beeindruckend".

Auch Müller war angesichts der Darbietung optimistisch: "Wenn wir so wie heute spielen, wird es nicht viele Gegner geben, die gegen uns einen schönen Nachmittag haben." Für Farke sind diese Bayern ohnehin derzeit "die beste und heißeste Mannschaft in Europa".

Nur an Yann Sommer kamen sie nicht vorbei.