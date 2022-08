Transfer-Ticker: Keine Bellingham-Vereinbarung?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Diese Transfers planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

Bis Donnerstag um 18 Uhr können die Bundesliga-Klubs noch auf dem Transfermarkt zuschlagen. Der BVB und der FC Bayern könnten in letzter Minute noch Spieler abgeben. Der FC Schalke 04, der VfB Stuttgart oder auch Eintracht Frankfurt sind noch auf der Suche nach Verstärkungen.

Welche Klubs schlagen noch einmal zu, welche geben noch Spieler auf den letzten Drücker ab? Was passiert in der Premier League, in der Serie A oder in La Liga? Geht noch der ein oder andere Mega-Transfer über die Bühne?

sport.de berichtet bis zum Ende des Transferfensters an dieser Stelle im Live-Ticker von den heißesten Gerüchten und den spektakulärsten News:

+++ 30.08., 21:53 Uhr: Keine Bellingham-Vereinbarung? +++

Immer wieder wird Jude Bellingham mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Zuletzt behauptet das Portal "Football Insider" sogar, dass sich der zentrale Mittelfeldspieler bereits mit den Reds einig sei.

Wie "Sport1" berichtet, gibt es derzeit "mit keinem Verein eine mündliche Vereinbarung". Gleichzeitig soll der Engländer "großes Interesse bei Vereinen wie Real Madrid und Liverpool" hervorrufen.

+++ 30.08., 20:40 Uhr: RB Leipzig lehnt wohl Mega-Offerte ab +++

RB Leipzig bleibt bei Josko Gvardiol wohl hart. Wie Fabrizio Romano und die "Bild"-Zeitung berichten, bietet der FC Chelsea rund 90 Millionen Euro für den Innenverteidiger. Laut der deutschen Boulevardzeitung bleibt der Pokalsieger aber hart und lehnt die Offerte ab.

"Josko ein super Spieler, der sicher viele Interessen weckt – er hat noch einen Vertrag bis 2026 bei uns. Wir gehen davon, dass er nicht nur diese, sondern auch die nächste Saison bei uns spielt", sagte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei "Bild".

+++ 30.08., 19:59 Uhr: Sosa als möglicher Gosens-Ersatz? +++

Inter Mailand stellt sich offenbar auf einen möglichen Wechsel von Robin Gosens zu Bayer Leverkusen ein. Laut Gianluca Di Marzio ist der italienische Erstligist an Borna Sosa vom VfB Stuttgart interessiert.

Inter soll sich eine Leihe inklusive Kaufoption vorstellen. Sosa gilt beim VfB Stuttgart seit Monaten als Wechselkandidat.

+++ 30.08., 18:43 Uhr: Bayer buhlt um DFB-Star +++

Verstärkt sich Bayer Leverkusen noch mit einem Nationalspieler? Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die Rheinländer an Robin Gosens von Inter Mailand interessiert.

Laut dem italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio könnte Bayer den Linksverteidiger zunächst für zwei Millionen Euro leihen und sich dabei eine Kaufgebühr über 28 Millionen Euro sichern. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist Mitchell Bakker Teil der Verhandlungen.

Nach "Sport1"-Informationen ist Gosens "der absolute Wunschspieler von Sportchef Simon Rolfes und Trainer Gerardo Seoane".

+++ 30.08., 18:15 Uhr: Arrey-Mbi verlässt den 1. FC Köln +++

Nachdem sich Bright Arrey-Mbi beim 1. FC Köln nicht durchsetzen konnte, zieht der vom FC Bayern ausgeliehene Innenverteidiger bis zum Saisonende zu Hannover 96 weiter.

"Ich möchte hier die nächsten Schritte in meiner Entwicklung gehen und werde mich in jedem Training anbieten, um mir meine Chance zu erarbeiten", wird der 19-Jährige auf der Website des Zweitligisten zitiert. Hannover 96 hat sich nach eigenen Angaben eine Kaufoption für Arrey-Mbi gesichert.

+++ 30.08., 17:16 Uhr: Neue Details zum möglichen Akanji-Deal +++

Nachdem zunächst "The Athletic" vom Interesse von Manchester City an Manuel Akanji berichtete, legt der "Blick" nach.

So soll der BVB-Verteidiger noch am Dienstagabend nach Manchester fliegen, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Akanji erhält beim englischen Meister offenbar einen Vertrag bis 2025.

+++ 30.08., 17:05 Uhr: FC Schalke 04 findet Thiaw-Nachfolger +++

Der FC Schalke 04 hat seinen Nachfolger für den zum AC Mailand abgewanderten Malick Thiaw gefunden. Wie die Königsblauen mitteilten, kommt Sepp van den Berg auf Leihbasis vom FC Liverpool in das Ruhrgebiet. Nähere Angaben machte der Verein nicht.

"Wir sind sehr froh, dass sich Sepp trotz großer Konkurrenz für uns entschieden hat. Mit ihm haben wir einen schnellen, zweikampf- und spielstarken Innenverteidiger gewonnen, der den Konkurrenzkampf im Kader so beleben wird, wie wir es uns nach dem Abgang von Malick Thiaw vorgenommen haben", wird S04-Sportdirektor Rouven Schröder zitiert.

+++ 30.08., 17:01 Uhr: SGE wohl an Gladbach-Profi interessiert +++

Eintracht Frankfurt sucht noch nach einem neuen Außenverteidiger. "Bild" zufolge nimmt der Europa-League-Sieger in diesem Zusammenhang Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach als Option in den Blick.

Der 22-Jährige könnte eine Alternative für eine Leihe sein, berichtet die Boulevardzeitung. Zuletzt soll Eintracht Frankfurt bei Josip Stanisic vom FC Bayern abgeblitzt sein.

+++ 30.08., 16:32 Uhr: Gladbach verpflichtet Ngoumou +++

Borussia Mönchengladbach verstärkt sich in der Offensive. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, kommt Nathan Ngoumou vom französischen Erstligisten FC Toulouse und unterschreibt bis 2027.

Der 22-Jährige erhält bei der Fohlen-Elf die Trikotnummer 19.

+++ 30.08., 16:17 Uhr: Akanji zu Manchester City? +++

Seit vielen Wochen gilt Manuel Akanji bei Borussia Dortmund als Abgangskandidat, nun könnte alles ganz schnell gehen. Laut "The Athletic" steht Manchester City kurz vor einer Einigung mit dem BVB.

Die mögliche Ablösesumme für den Innenverteidiger könnte sich demzufolge auf rund 17,5 Millionen Euro belaufen.

Der 27-Jährige hat in der laufenden Saison noch keine Partie für die Schwarz-Gelben absolviert. Bei Manchester City würde Akanji auf seinen ehemaligen Mitspieler Erling Haaland treffen.

+++ 30.08., 16:09 Uhr: FC Bayern verkündet nächsten Abgang +++

Nun ist es offiziell: Joshua Zirkzee verlässt den FC Bayern und schließt sich dem italienischen Erstligisten FC Bologna an. Das verkündete der deutsche Rekordmeister am Dienstagnachmittag.

Die Münchner haben sich nach eigenen Angaben eine Rückhol-Option für den Angreifer gesichert und kassieren Medienberichten zufolge insgesamt rund 8,5 Millionen Euro für den 21-Jährigen.

"In Joshua Zirkzee steckt großes Potential, und für seine Entwicklung sind nun regelmäßige Einsätze elementar. Daher sind wir seinem Wunsch nachgekommen und haben uns mit dem FC Bologna auf einen Transfer geeinigt", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic zitiert.

Zuvor hatte der FC Bayern bereits den Wechsel von Gabriel Vidovic zu Vitesse Arnheim bestätigt.

+++ 30.08., 15:44 Uhr: Angebot für Gladbach-Verteidiger? +++

Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach ist auf dem Transfermarkt offenbar heiß begehrt. Wie der "Blick" berichtet, hat West Ham United aus der Premier League ein Angebot für den Innenverteidiger abgegeben. Eine konkrete Summe nennt die Zeitung nicht.

Zuletzt wollte "L'Équipe" vom Interesse des französischen Erstligisten OGC Nizza um Cheftrainer Lucien Favre erfahren haben.

Elvedi ist noch bis 2024 an Gladbach gebunden.

+++ 30.08., 14:42 Uhr: United schnappt sich Antony +++

Der Mega-Transfer von Ajax-Star Antony zu Manchester United ist perfekt. Der englische Rekordmeister verkündete am Dienstag die Einigung mit seinem niederländischen Pendant. Über die Ablöse ist offiziell nichts bekannt, übereinstimmenden Meldungen zufolge soll sie aber bei rund 100 Millionen Euro liegen.

Sobald die letzten Hürden aus dem Weg geräumt sind und der obligatorische Medizincheck absolviert und bestanden wurde, soll der Deal auch offiziell bekanntgegeben werden.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) 30. August 2022

+++ 30.08., 14:15 Uhr: Transfer-Coup für Bayer Leverkusen +++

Bayer Leverkusen hat sich endgültig mit dem englischen Nationalspieler Callum Hudson-Odoi vom verstärkt. Der Außenbahnspieler, an dem einst auch der Bayern und sowie zuletzt der BVB Interesse gezeigt hatten, wird nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen für eine Saison von den Blues an den Werksklub ausgeliehen.

"In Callum Hudson-Odoi haben wir einen schnellen und durchsetzungsfähigen Außenbahnspieler verpflichtet. Er bringt alles mit, um uns sofort weiterzuhelfen", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

"Der Wechsel nach Deutschland ist für mich eine total spannende Sache, und mit Bayer kann ich auch noch in der Champions League spielen", betonte Hudson-Odoi.

+++ 30.08., 13:15 Uhr: Weitere Transfers beim FC Bayern? Das sagt Julian Nagelsmann +++

Julian Nagelsmann hat sich auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Dienstag zu möglichen Last-Minute-Deals geäußert. "Stand jetzt passiert nichts mehr. Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Das kann man aber auch nicht so leicht vorhersagen", so der Münchner Chefcoach.

Es gebe allerdings durchaus "einige Kandidaten, die wenig gespielt haben" im Team, sagte Nagelsmann weiter. "Dass da noch was passiert, kann man nicht ausschließen. Allerdings ist unser Kader auch nicht so groß, daher werden wir nicht mehr viele Spieler abgeben, sonst wird es schwierig, Elf-gegen-Elf im Training spielen zu lassen."

+++ 30.08., 12:41 Uhr: Spurs tüten 50-Millionen-Deal ein +++

Tottenham Hotspur hat den bisherigen Leihspieler Cristian Romero fest von Atalanta Bergamo verpflichtet. 50 Millionen Euro werden für den Innenverteidiger angeblich fällig.

Der früher oft auf dem Transfermarkt eher zurückhaltend agierende Londoner Klub gab damit im aktuellen Wechselfenster schon knapp 170 Millionen Euro für Neuzugänge aus.

Am teuersten war der Brasilianer Richarlison, der für 58 Millionen Euro vom FC Everton zu den Spurs kam.

+++ 30.08., 12:36 Uhr: Ukraine-Star wechselt für Rekordsumme +++

Der ukrainische Stürmerstar Roman Yaremchuk wechselt für 16 Millionen Euro Ablöse von Portugals Rekordmeister Benfica zum belgischen Titelträger FC Brügge. Der Nationalspieler erhält einen Vierjahresvertrag. Durch Bonuszahlungen kann die Summe für Yaremchuk auf 19 Millionen Euro ansteigen. Er ist damit neuer Rekordeinkauf von Brügge.

+++ 30.08., 12:06 Uhr: FC Schalke 04 sticht 1. FC Köln aus +++

Der FC Schalke 04 hat im Werben um Sepp van den Berg vom FC Liverpool laut "Sky" den 1. FC Köln ausgestochen.

Der 20-jährige Innenverteidiger weilte zwar seit Montagabend bereits zum Medizincheck in Gelsenkirchen. Das Interesse eines weiteren Bundesligisten verhinderte aber zunächst die endgültige Durchführung des Transfers. Bei diesem Klub soll es sich um die Kölner gehandelt haben, die nun aber offenbar den Kürzeren zogen.

Schalke hätte damit den Nachfolger für Malick Thiaw gefunden. Das Eigengewächs hatte sich Italiens Meister AC Milan angeschlossen.

Van den Berg wird dem Bericht zufolge für ein Jahr auf Leihbasis bei den Knappen spielen.

+++ 30.08., 11:21 Uhr: FC Bayern verleiht Youngster +++

Die Wege von Emilian Metu und dem FC Bayern trennen sich - zumindest vorerst. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wird die Saison 2022/23 auf Leihbasis beim österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt verbringen. Das bestätigten die Klubs.

+++ 30.08., 10:21 Uhr: FC Schalke 04 wird Bankdrücker los +++

Dem FC Schalke 04 ist ein weitere Schritt hin zur Entschlackung seines Kaders gelungen. Blendi Idrizi läuft für ein Jahr auf Leihbasis bei Zweitligist Jahn Regensburg auf. Über die weiteren Modalitäten vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen, teilte der Revierklub mit.

"Blendi ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der auf Schalke den Sprung aus der U23 in den Lizenzkader geschafft

hat und ein wichtiger Teil der Aufstiegsmannschaft war. Bei Regensburg kann er in den kommenden Monaten die

nötige Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln", sagte S04-Sportdirektor Rouven Schröder.

+++ 30.08., 09:59 Uhr: Sasa Kalajdzic zum Medizin-Check in England +++

Nachdem bereits am Montag die Einigung über die Ablösesumme durchsickerte, nimmt der Abgang von Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart nun weiter Formen an.

Laut "Bild" absolviert der Angreifer zur Stunde den Medizin-Check bei den Wolverhampton Wanderers. Angeblich rund 18 Millionen Euro plus Boni fließen in die Kassen des VfB. Die Vollzugsmeldung ist wohl zeitnah zu erwarten.

+++ 30.08., 09:35 Uhr: Keine Einigung zwischen Gladbach und Benfica im Weigl-Poker +++

Der mögliche Wechsel von Julian Weigl zu Borussia Mönchengladbach wird immer mehr zur Hängepartie.

Meldungen aus Portugal, wonach Gladbach inzwischen Einigung mit Benfica über einen Transfer erzielt hat, entsprechen laut "Sky" nicht den Tatsachen.

Demnach könnte die Rückkehr des früheren BVB-Profis in die Bundesliga wenn überhaupt noch als Last-Minute-Deal über die Bühne gehen.

Im Raum steht eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

+++ 30.08.2022, 09:23 Uhr: Abwehr-Juwel des FC Bayern in die 2. Bundesliga? +++

Nach Informationen von "Bild" will Hannover 96 den derzeit vom FC Bayern an den 1. FC Köln verliehenen Bright Arrey-Mbi ausleihen.

Das Gastspiel des 19 Jahre alten Innenverteidigers in der Domstadt soll abgebrochen werden, wenn ein Wechsel zum Zweitligisten zustande kommt. Es seien aber noch Details zu klären, heißt es.

Der FC Bayern hatte Arrey-Mbi im Januar für ursprünglich eineinhalb Jahre nach Köln ziehen lassen. Für die FC-Profis kam der deutsche U19-Nationalspieler aber noch nicht zum Einsatz.

+++ 30.08., 8:57 Uhr: Jürgen Klopp heiß auf Haaland-Teamkollege +++

Nach einem holprigen Saisonstart mit zahlreichen Verletzten könnte auch der FC Liverpool noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Das Objekt der Begierde laut "Yorkshire Post": Mittelfeldspieler Sander Berge vom englischen Zweitligisten Sheffield United, ein Teamkollege von Erling Haaland in Norwegens Nationalmannschaft.

Im Vertrag des 24-Jährigen soll eine Ausstiegsklausel verankert sein. Die festgelegte Ablösesumme liegt angeblich bei 41 Millionen Euro.

+++ 30.08., 08:32 Uhr: Poker um BVB-Star Thomas Meunier nimmt Fahrt auf +++

Laut "Mundo Deportivo" drückt der FC Barcelona im Werben um Thomas Meunier von Borussia Dortmund doch noch einmal aufs Gaspedal. Verlässt der belgische Rechtsverteidiger den BVB im Transfer-Endspurt noch?

+++ 30.08., 07:54 Uhr: Nächster Transfer des FC Bayern vor dem Abschluss +++

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg via Twitter vermeldet, ist der Wechsel von Joshua Zirkzee vom FC Bayern in die italienische Serie A zum FC Bologna endgültig perfekt.

Der 21 Jahre alte Angreifer habe den Medizin-Check bestanden. Auch die Vertragsdetails seien inzwischen geklärt. 8,5 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro mögliche Boni kassiert der FC Bayern demnach für den Niederländer.

+++ 30.08., 07:42 Uhr: Neuer Klub für Ex-BVB-Flirt Edinson Cavani +++

Edinson Cavani wechselt ablösefrei zum FC Valencia. Wie der spanische Klub um Trainer Gennaro Gattuso am Montagabend mitteilte, unterschrieb der 35-jährige Uruguayer einen Vertrag bis 2024.

Nach 200 Toren in 301 Pflichtspielen für Paris St. Germain war Cavani 2020 in die Premier League zu Manchester United gewechselt, auch damals ablösefrei. Dort konnte der Mittelstürmer nicht an die Torquote aus seiner Zeit bei PSG und beim italienischen Topklub SSC Neapel (104 Treffer in 138 Begegnungen) anknüpfen. Ende Juni lief sein Vertrag aus.

Cavani wurde zuletzt auch beim BVB als Ersatz für den krebskranken Sébastien Haller gehandelt.

+++ 30.08., 07:38 Uhr: Bayer vor Verpflichtung von Hudson-Odoi +++

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht unmittelbar vor dem Transfer des Offensivspielers Callum Hudson-Odoi vom englischen Top-Klub FC Chelsea. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat der 21-Jährige bereits den Medizincheck absolviert. Er soll für die laufende Saison ausgeliehen werden.

Der englische Nationalspieler war in der Vergangenheit immer wieder mit Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Im Sommer 2021 war eine Leihe zum BVB erst im letzten Moment am Veto Chelseas gescheitert. Zuletzt hatte es wieder Spekulationen über ein Interesse Dortmunds an Hudson-Odoi gegeben.

Bei Chelsea hat der Flügelspieler unter Teammanager Thomas Tuchel den großen Durchbruch bislang nicht geschafft. In der Saison 2021/2022 erzielte er in 28 Pflichtspielen drei Tore und bereitete sechs Treffer vor. In Leverkusen würde Hudson-Odoi eine Lücke schließen, die durch die Verletzungen von Karim Bellarabi (Meniskusriss) und Amine Adli (Schlüsselbeinbruch) entstanden ist.

+++ 30.08., 06:02 Uhr: BVB weiter in der Wartestellung +++

Dass der BVB Verteidiger Manuel Akanji (Vertrag 2023) in diesem Sommer gerne noch zu Geld machen würde, ist kein Geheimnis, das Interesse am 27-jährigen Schweizer scheint sich bislang allerdings in Grenzen zu halten.

Die "Bild" betont nun, dass den Dortmundern weiterhin "kein schriftliches" Angebot vorliege. Das könne sich allerdings "schnell ändern", ist die Zeitung zuversichtlich.

+++ 30.08., 05:42 Uhr: Kingsley Ehizibue verlässt den 1. FC Köln +++

Der Abschied von Kingsley Ehizibue vom 1. FC Köln ist in trockenen Tüchern. Das bestätigte sein neuer Klub Udinese Calcio am späten Montagabend bei Twitter.

Ehizibues Vertrag bei den Italienern läuft bis zum 30. Juni 2026, mit einer Option für eine weitere Saison.

Der 27-Jährige soll dem Effzeh der "Bild" zufolge rund 1,5 Millionen Euro in die Kassen spülen.

+++ 29.08., 21:52 Uhr: ManUnited vor 100-Millionen-Euro-Transfer +++

Der englische Klub Manchester United steht kurz vor der Verpflichtung von Ajax-Angreifer Antony. Der Preis laut englischen Medien: Bis zu 100 Millionen Euro! Der Brasilianer wird nach Angaben von Transfer-Experte Fabrizio Romano einen Fünfjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnen.

Die Red Devils wollen sich Romano zufolge auch mit Torhüter Martin Dúbravka von Newcastle United verstärken. Der Schlussmann soll am Dienstag seinen Medizincheck absolvieren, heißt es.

+++ 29.08., 21:24 Uhr: FC Schalke 04 gibt Transfer von Thiaw bekannt +++

Malick Thiaw verlässt den FC Schalke 04, das gab der Revierklub am späten Montagabend bekannt. Der deutsche U21-Nationalspieler wechselt zum italienischen Meister AC Mailand. S04 habe "aufgrund des wirtschaftlich starken Angebots" zugestimmt, die genaue Ablösesumme nannte der Aufsteiger nicht. Hintergründe und Stimmen zum Transfer gibt es hier.

+++ 29.08., 21:18: Uhr: Götze wechselt in die 3. Liga +++

Bundesligist FC Augsburg verleiht Defensivspezialist Felix Götze erneut in die 3. Liga. Wie der Tabellen-14. am Montag mitteilte, wechselt der Bruder von Mario Götze für eine Saison zum Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Sollte RWE den Klassenerhalt schaffen, greift eine vereinbarte Kaufverpflichtung. Mehr dazu hier.

+++ 29.08., 21:00 Uhr: Wolfsburg verleiht Bialek +++

Der VfL Wolfsburg leiht den polnischen Stürmer Bartosz Bialek für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim aus. Das gab der Klub am Montagabend bekannt und bestätigte damit einen Bericht der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Bialek war 2020 von Zaglebie Lubin zum VfL gewechselt und bestritt für die Niedersachsen bislang 36 Pflichtspiele.

+++ 29.08., 20:05 Uhr: Lucien Favre lockt Gladbach-Star +++

Der ehemalige Gladbach-Trainer Lucien Favre hat es auf einen Leistungsträger des Bundesligisten abgesehen, berichtet "L'Équipe". Demnach wünscht sich der Coach von OGC Nizza eine Verpflichtung von Abwehrspieler Nico Elvedi. Der Schweizer steht bei der Borussia noch bis 2024 unter Vertrag.

+++ 29.08., 19:56 Uhr: Björkan verlässt Hertha BSC +++

Der norwegische Nationalspieler Fredrik Björkan verlässt Hertha BSC. Wie die Berliner am Montag bekannt gaben, wechselt der 24 Jahre alte Verteidiger per Leihe für ein Jahr zum niederländischen Top-Klub Feyenoord Rotterdam. Mehr dazu hier.

+++ 29.08., 18:48 Uhr: Frankfurt will angeblich Abwehrmann Badé +++

Schlägt Eintracht Frankfurt auf dem Transfermarkt noch einmal zurück? Nach Angaben von "Fußballtransfers" ist Loic Badé von Stade Rennes ins Blickfeld der Hessen gerückt.

Der Innenverteidiger sei vor allem daher interessant für die SGE, da ein Verbleib von Evan Ndicka noch nicht endgültig gesichert scheint. Da jedoch an Badé auch Interesse aus der Premier League bestehen soll, könnte der Preis noch in die Höhe getrieben werden. Wie viel Frankfurt auf den Tisch legen müsste, ist nicht bekannt.

+++ 29.08., 18:43 Uhr: Leverkusen-Talent geht zu Real Madrid +++

Bayer Leverkusen verleiht den spanischen U19-Nationalspieler Iker Bravo an Champions-League-Sieger Real Madrid. Wie die Werkself am Montag mitteilte, wechselt der Mittelstürmer mit sofortiger Wirkung für ein Jahr zum spanischen Rekordmeister. Dort wurde er zunächst beim Drittligisten Real Madrid Castilla registriert, dem von Raul trainierten B-Team der Königlichen.

+++ 29.08., 17:39 Uhr: Schalke findet Thiaw-Nachfolger +++

Der FC Schalke 04 stellt sich in der Defensive neu auf. Da Malick Thiaw übereinstimmenden Berichten zufolge vor einem Wechsel zum AC Mailand steht, braucht S04 dringend einen neuen Innenverteidiger. Nach Angaben von "Bild" kommt der neue Mann am Dienstag nach Gelsenkirchen. Mehr dazu hier.

+++ 29.08., 16:47 Uhr: Barca-Star am Flughafen erwischt +++

Seit Wochen schon wird über Frenkie de Jongs Zukunft eifrig spekuliert. Der Mittelfeldstar soll den FC Barcelona verlassen, wenn es nach Meinung der Klubbosse geht. Bislang hatte sich der Niederländer stets geweigert. Am Montag wurde de Jong nun am Flughafen in Barcelona erwischt. Ziel seiner Reise: London. Bahnt sich da ein Wechsel in die Premier League an?