Schalke verleiht Bankdrücker in die 2. Bundesliga

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Blendi Idrizi (l.) wechselt auf Leihbasis vom FC Schalke zu Jahn Regensburg

Kurz vor Ende der Transferperiode hat der FC Schalke 04 seinen Kader weiter verschlankt und somit gleichzeitig Platz für mögliche Last-Minute-Neuzugänge geschaffen.

Am Dienstagmorgen gab der Bundesligist bekannt, dass Eigengewächs Blendi Idrizi auf Leihbasis für ein Jahr zum SSV Jahn Regensburg wechselt.

Ob der Zweitligist für den Mittelfeldmann eine Leihgebühr zahlen muss, blieb offen. Idrizis Arbeitspapier bei den Knappen läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

"Blendi ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der auf Schalke den Sprung aus der U23 in den Lizenzkader geschafft hat und ein wichtiger Teil der Aufstiegsmannschaft war. Bei Regensburg kann er in den kommenden Monaten die nötige Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln", kommentierte S04-Sportdirektor Rouven Schröder den Deal.

#S04-Update: Blendi Idrizi wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum @SSVJAHN 🔄



Alles Gute und viel Erfolg, Blendi! 🍀 — FC Schalke 04 (@s04) 30. August 2022

Unter Trainer Frank Kramer hatte der 24-Jährige zuletzt keine Berücksichtigung mehr gefunden.

Idrizi-Abgang verschafft FC Schalke neuen Spielraum

Idrizi, bislang fünfmaliger kosovarischer Nationalspieler, ist heiß auf die neue Herausforderung.

"Wir haben in Regensburg 1:4 verloren und auch auf Schalke war es ein sehr schweres Spiel. Der Jahn ist immer ein ekliger Gegner, der hart arbeitet und bei dem jeder Spieler Gas gibt", lobte er seine neuen Teamkollegen.

Der gebürtige Bonner weiter: "Ich will mich überall weiterentwickeln. Ich habe noch so viel vor mir, will beim Jahn Spielpraxis sammeln und der Mannschaft mit Toren und Vorlagen weiterhelfen."

Für den FC Schalke könnte sich nun die Chance ergeben, im Transfer-Endspurt noch einmal zuzuschlagen und (mindestens) eine frische Kraft für das Projekt Klassenerhalt zu verpflichten.

Der Saisonstart nach dem Wiederaufstieg war mit nur zwei Punkten aus vier Begegnungen nicht nach Plan verlaufen. Am vergangenen Wochenende setzte es eine schmerzhafte 1:6-Heimklatsche gegen Union Berlin.