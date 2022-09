Fix! Rose wird neuer Trainer bei RB Leipzig

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO

Marco Rose trainierte zuletzt den BVB, nun übernimmt er RB Leipzig

Es ist offiziell, Marco Rose kehrt in die Bundesliga zurück. Der ehemalige Trainer des BVB übernimmt den vakanten Posten bei RB Leipzig und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Das gaben die Sachsen am Donnerstag bekannt.

Nur zwei Tage nach der Entlassung von Domenico Tedesco hat RB Leipzig einen neuen Trainer gefunden. Was schon in den letzten Stunden ein schlecht gehütetes Geheimnis war, bestätigte der Bundesliga-Klub nun: Marco Rose übernimmt das Amt.

Rose startet in Leipzig mit einem Hammerprogramm: In der Liga trifft er zunächst auf seine Ex-Klubs Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Im zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase gastiert RB am kommenden Mittwoch zudem bei Titelverteidiger Real Madrid.

Es ist offiziell!



Marco #Rose wird neuer Cheftrainer von #RBLeipzig und erhält einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024.



Der 45-Jährige tritt damit die Nachfolge von Domenico #Tedesco an. — RB Leipzig (@RBLeipzig) 8. September 2022

Der 46-Jährige steht vor der schwierigen Aufgabe, die zuletzt strauchelnden Leipziger wieder in die Spur zu bringen. In der Bundesliga rangiert der Vorjahresvierte mit nur einem Sieg aus fünf Spielen derzeit auf Platz elf. Nach der krachenden 1:4-Niederlage in der Champions League entschied sich der Verein, die Reißleine zu ziehen und Tedesco zu entlassen.

Marco Rose bei RB fix - folgt jetzt Max Eberl?

Rose ist sowohl in der Bundesliga als auch in der RB-Familie kein Unbekannter. Als Spieler absolvierte er 65 Partien im Oberhaus für den 1. FSV Mainz 05. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Rose insgesamt sechs Jahre für RB Salzburg. Mit dem Klub gewann der Fußballlehrer zwei österreichische Meisterschaften.

In Leipzig wird der neue Coach von Alexander Zickler, Marco Kurth und Frank Geideck im Co-Trainer-Team unterstützt. Womöglich ist die Neu-Besetzung des Trainer-Postens nur der Auftakt zu einem größeren personellen Wechsel der Sachsen.

So wird der ehemalige Gladbacher Sportdirektor Max Eberl seit geraumer Zeit mit RB in Verbindung gebracht. Eberl und Rose arbeiteten während ihrer gemeinsamen Zeit bei den Fohlen sehr erfolgreich zusammen. Möglicherweise wird das gute Verhältnis nun in Leipzig fortgesetzt.