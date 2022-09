BVB-Youngster träumt längst von der Bundesliga

IMAGO/Patrick Ahlborn

Julian Rijkhoff ist der Top-Torjäger der Dortmunder U19-Mannschaft

Julian Rijkhoff ist die derzeit wohl größte Sturmhoffnung in der Nachwuchsabteilung des BVB. Der Niederländer ballerte seine Mannschaft im letzten Jahr schon zur Deutschen A-Jugend-Meisterschaft, hat auch in der neuen Saison schon wieder fünf Tore in vier Saisonspielen erzielt. Klar, dass der Youngster längst von einer Profi-Karriere bei Borussia Dortmund träumt.

Im Sommer des letzten Jahres wechselte das Top-Talent aus der Jugendakademie des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam zu den Schwarz-Gelben. Ein Wechsel, der in Holland durchaus Beachtung hervorrief und viel Getöse nach sich zog.

"Am Anfang hat er ein bisschen Zeit gebraucht, was auch selbstverständlich ist für so einen jungen Mann. Der Wechsel war auch nicht ohne, er wurde groß gehypet in den Medien. [...] Das ist für so einen jungen Mann auch nicht unbedingt einfach", meinte BVB-U19-Cheftrainer Mike Tullberg in einem Porträt über Julian Rijkhoff auf dem YouTube-Channel des Vereins.

"Ich finde, wir haben ihn relativ schnell integriert bekommen. Das hat man auch gesehen, weil er als U17-Spieler schon Torschützenkönig in der U19 wurde. Trotzdem war ich nicht zufrieden, weil da noch mehr drin war. Das weiß der Junge auch. Wir setzen die Latte relativ hoch. Nicht nur für ihn, sondern für alle", betonte der dänische Jugendcoach des BVB.

BVB-Youngster "macht sich selbst keinen Stress"

Der 17-Jährige selbst hat für sich längst die Zielsetzung ausgegeben, bei den Westfalen den Sprung zum Profi-Fußballer zu schaffen: "Natürlich will ich Profi werden hier in der ersten Mannschaft - so früh wie möglich!"

In der laufenden Spielzeit wurde er bisher erneut in der U19 von Cheftrainer Tullberg eingesetzt, bestritt neben Spielen in der A-Jugend-Bundesliga auch die Partie in der Youth League gegen den FC Kopenhagen.

Beim Erreichen des großen Ziels BVB-Lizenzspielerkader setzt sich Rijkhoff dabei aber nicht allzu sehr unter Druck: "Ich mache mir selbst keinen Stress. Ich arbeite immer hart hier und will das beste für mich selbst. Wenn die Zeit reif ist, hoffe ich da zu sein!"