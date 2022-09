Werder-Star Mitchell Weiser über sein Aus in Leverkusen

IMAGO/nordphoto GmbH / Rauch

Mitchell Weiser spielt mit Werder Bremen bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen

Auch ein Jahr nach seinem Weggang von Bayer Leverkusen kennt Mitchell Weiser, mittlerweile fest in den Diensten von Werder Bremen, die genauen Gründe für sein Aus bei der Werkself nicht.

"Ich kann es nicht sagen", sagte der 28-jährige Mittelfeldspieler der Grün-Weißen im Interview mit dem "kicker" auf die Frage, weshalb er irgendwann gar kein Faktor mehr in Leverkusen gewesen sei: "Teilweise habe ich ohne Begründung nicht gespielt."

Zu Beginn der Saison 2020/21 habe Leverkusen ihm "nahegelegt, den Verein zu wechseln", berichtete Weiser weiter: "In den Jahren zuvor hatte ich jedoch viel gespielt. Deshalb habe ich meine Chance auch weiterhin in Leverkusen gesehen."

Über die konkreten Umstände für sein Aus bei Bayer tappt Weiser vor dem Gastspiel mit Werder Bremen in Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr) also weiter im Dunkeln.

"Ich habe mich dort innerhalb der Mannschaft sehr wohlgefühlt, aber die Entscheidungsträger haben sich mit der Zeit halt verändert", gab Weiser tiefe Einblicke: "Und wenn du dann kein Vertrauen spürst und keine Chance siehst, überhaupt spielen zu dürfen, dann geht dir etwas verloren, und das macht dich auch kaputt."

Mitte Juli wechselte Weiser fest von Leverkusen zu Werder Bremen

Zur Saison 2021/22 wechselte Weiser zum damaligen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen - zunächst für ein Jahr auf Leihbasis. Seit Mitte Juli steht der Mittelfeldspieler, der mit den Norddeutschen den sofortigen Wiederaufstieg schaffte, fest bei Werder unter Vertrag. Sein Arbeitspapier an der Weser läuft bis Juni 2024.

In Leverkusen kam Weiser zwischen 2018 und 2021 auf 53 Bundesliga-Einsätze, in denen er drei Tore erzielte. In seiner letzten Spielzeit bei Bayer brachte es Weiser aber nur auf fünf Einsätze und einen Treffer.

"Sobald die Spiele näher rückten, wurdest du immer wieder daran erinnert, dass du keine Rolle spielst", erklärte Weiser, der sich nichts vormachen will: "Und dieses Jahr wäre es in Leverkusen nicht anders gewesen."

Woran er gemerkt habe, keine Rolle mehr zu spielen, beschrieb Weiser ebenfalls. "Daran, wie der Trainer mit dir umgeht, wie er kommuniziert", meinte der Bundesliga-Profi: "Hier in Bremen wird sehr ehrlich über die jeweiligen Situationen gesprochen, nicht nur mit mir."

Das weiß Weiser heute mehr denn je zu schätzen: "In Leverkusen war Gerardo Seoane jetzt eigentlich der erste Trainer, der mir nach meiner Leih-Rückkehr offen gesagt hat, dass ich nicht spielen werde."