Thon fordert deutliche Steigerung von Schalke 04

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Erwartet mehr Ballbesitz vom FC Schalke 04: Olaf Thon

Nach sieben Partien in der Bundesliga weiß der FC Schalke 04 noch nicht so recht, wo er eigentlich steht. Die Punkteausbeute des Aufsteigers ist mäßig, die spielerischen Leistungen auch, aber Platz 14 eine positive Momentaufnahme. Nach Meinung von S04-Legende Olaf Thon muss dennoch eine deutliche Steigerung her.

Durch die knappe, aber verdiente 0:1-Niederlage im Revierderby beim BVB am vergangenen Wochenende hat der FC Schalke 04 die Chance verpasst, sich aus dem Tabellenkeller abzusetzen.

Wie so oft in dieser Spielzeit hielt das Team von Trainer Frank Kramer mit Leidenschaft dagegen, ließ fußballerisch jedoch viele Wünsche offen.

Thon ordnet Taktik des FC Schalke beim BVB ein

Auch das königsblaue Klub-Idol Olaf Thon ist bei der Bewertung der vergangenen Wochen zwiegespalten.

"Punktemäßig hätten es mehr sein können", sagte der 56-Jährige am Rande des Schalker Testspiel-Erfolgs beim FC Gütersloh (3:0) am Donnerstag gegenüber "RevierSport": "Wichtig war auf jeden Fall der Sieg gegen Bochum. Und man hat auch gesehen, dass man in Dortmund, was die Deckung betrifft, gut mitgehalten hat."

Spielerisch waren die Gelsenkirchener beim Erzrivalen allerdings chancenlos. Ein Umstand, der Thon ins Grübeln bringt.

"Das ist ja auch bisher die Spielweise, dass man wenig Ballbesitz hat", erklärte der ehemalige Nationalspieler, der zwar Verständnis dafür zeigte, gegen einen Top-Gegner wie den BVB eher auf die Defensive zu setzen, zugleich aber feststellte: "Was die ganzen Spiele betrifft, müssen wir dahin kommen, mehr Ballbesitz zu haben als der Gegner."

FC Schalke 04 "muss schon an die 50 Prozent rankommen"

Allen voran im anstehenden, richtungsweisenden Heimspiel gegen den FC Augsburg wünscht sich Thon, dass seine Schalker "das Spiel in die Hand nehmen und versuchen, die Gegner in deren Hälfte unter Druck zu setzen, um dann die Stärken unserer Spieler wie Terodde und Polter zum Tragen zu bringen."

Immer nur auf Absicherung und Konter zu setzen, sei gefährlich. "Man kann auch mal wenig Ballbesitz haben und gewinnen. Aber auf Dauer muss man schon an die 50 Prozent rankommen", betonte der Ur-Knappe.