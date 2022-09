Bayern muss "selbstverständlich" bei Kane nachfragen

IMAGO

Führt die englische Nationalmannschaft aufs Feld: Tottenham-Star Harry Kane

Trotz anhaltender Spekulationen glaubt der ehemalige Profi Owen Hargreaves nicht an einen Wechsel des englischen Nationalmannschaftskapitäns Harry Kane zum FC Bayern München. Dennoch müsse der deutsche Rekordmeister einen Versuch wagen.

"Ich bin kein großer Fan von Gerüchten", führt der Ex-Münchner Owen Hargreaves im Interview mit "ran.de" aus, "aber sicherlich würde jede Mannschaft in Europa gerne einen Harry Kane im Team haben."

Das trifft womöglich auch auf den FC Bayern zu, der nach dem Abschied von Robert Lewandowski auf die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmer-Stars verzichtete. Öffentlich hatten sich gleich mehrere Bayern-Offizielle im Sommer äußerst positiv über Harry Kane geäußert, zu einem Transfer kam es - wohl auch aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen - aber nicht. Seither wird spekuliert, Kane könnte im kommenden Sommer nach München wechseln.

Für Hargreaves bleibt dies ein unwahrscheinliches Szenario, besitzt der Nationalmannschaftskapitän bei den Spurs doch einen Vertrag bis 2024. "Er gehört Tottenham Hotspur und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er nächstes Jahr nicht mehr in London spielt."

Harry Kane der "perfekte" Kapitän

Hargreaves glaubt zudem, dass Kane "bei Tottenham schon jetzt bei einem Top-Klub unter Vertrag steht und mit Antonio Conte auch noch einen richtig guten Trainer hat. Zudem denke ich, dass er alle Rekorde in der Premier League brechen möchte - und er hat alle Möglichkeiten dafür", fügte der 41-Jährige hinzu.

Dennoch sei es "selbstverständlich die Aufgabe eines Top-Klubs wie dem FC Bayern, mal bezüglich Kane nachzufragen", meinte der einstige Mittelfeldmann, der von 2000 bis 2007 selbst für die Bayern-Profis im Einsatz war und mit dem Klub 2001 die Champions League gewann.

Der 29 Jahre alte Harry Kane hat in 73 Länderspielen für England 50 Tore erzielt, für Tottenham liest sich seine Ausbeute mit 254 Treffern in 395 Pflichtspielen ebenfalls beeindruckend. Als Kapitän sei Kane in den Augen von Hargreaves indes "perfekt. Er ist ein ruhiger Typ. Aber mir ist es lieber, wenn jemand weniger spricht, dafür aber Leistung bringt."