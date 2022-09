Bericht: Moukoko kein Thema beim FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

BVB-Profi Youssoufa Moukoko wurde mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Am Sonntag berichteten italienische Medien, BVB-Youngster Youssoufa Moukoko stehe unter anderem auf der Wunschliste des FC Bayern. Doch das entspricht offenbar nicht den Tatsachen.

Wie "sport1" am Montag schreibt, ist der FC Bayern nicht an einer Verpflichtung des erst 17-jährigen BVB-Shootingstars interessiert. Moukoko sei an der Säbener Straße zurzeit "kein Thema", heißt es.

Ein Grund: Mit Mathys Tel verpflichtete der Rekordmeister erst vor wenigen Wochen einen neuen Nachwuchsstürmer. Der Franzose soll in den nächsten Monaten und Jahren behutsam aufgebaut werden. Mit Moukoko würde man ihm aber einen Konkurrenten an die Seite setzen, der ebenfalls Spielzeit benötigt, um sich weiterzuentwickeln. Diese Rechnung geht nicht auf.

Ein Moukoko-Abschied aus Dortmund ist deshalb aber noch lange nicht vom Tisch. Zwar wollen die BVB-Bosse das Supertalent weiter halten, eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags hat aber bis heute nicht stattgefunden. Auch eine Gehaltserhöhung auf rund drei Millionen Euro pro Jahr hat den jungen Stürmer bisher nicht überzeugt. Weitere Gespräche sollen im kommenden Winter folgen.

BVB-Leihe für Moukoko kein Thema

Im Moukoko-Lager gibt es "sport1" zufolge mittlerweile eine klare Marschroute: Entweder er verlängert seinen Vertrag und spielt auch in der kommenden Saison für den BVB. Oder aber er verlässt den Klub. Ein Leihgeschäft, von dem in der Vergangenheit immer mal wieder berichtet wurde, steht angeblich nicht mehr zur Debatte.

An Optionen dürfte es dem Youngster im Fall eines BVB-Abschieds nicht mangeln. Selbst die größten Klubs Europas haben weiterhin ein Auge auf den Teenager geworfen. So unter anderem Real Madrid, dessen Boss Florentino Pérez die Entwicklung rund um Moukoko spanischen Medien zufolge ganz genau beobachtet - um rechtzeitig zuschlagen zu können, wenn sich eine Chance ergibt.