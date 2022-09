U21 ohne Moukoko - BVB-Tormaschine brilliert

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Youssoufa Moukoko vom BVB reist vorzeitig vom U21-Team des DFB ab

Auch in der Saison 2022/23 ist das Verletzungspech wieder ein treuer Begleiter von Borussia Dortmund. Zwar besteht die Hoffnung, dass nach der Länderspielpause einige Akteure auf den Rasen zurückkehren, die neueste Info der deutschen U21 dürfte der BVB-Führungsriege allerdings durchaus neue Sorgenfalten auf die Stirn zaubern.

Youssoufa Moukoko stehe angeschlagen nicht für die morgige Partie der deutschen U21-Auswahl gegen England zur Verfügung und werde in Absprache mit dem BVB im Tagesverlauf aus dem Quartier der DFB-Talente in Sehffield abreisen. Das teilet der DFB am Montag mit.

Auch Keeper Nico Mantl tritt die Rückreise zu seinem Klub RB Salzburg bereits am Montag an, heißt es in der Mitteilung weiter. Während man bei Mantl allerdings explizit darauf verweist, dass er krankheitsbedingt vorzeitig abreist, lässt "angeschlagen" bei Moukoko Raum für Spekulationen.

DFB-Coach Antonio Di Salvo brachte zwar Licht ins Dunkel und erklärte: "Youssoufa hat sich den Hals ein bisschen verdreht und blockiert, da wollen wir kein Risiko eingehen. Das ist ein Testspiel. In Absprache mit Edin Terzic haben wir daher entschieden, dass wir kein Risiko eingehen", in Dortmund dürfte man dennoch alle Daumen drücken, dass es sich tatsächlich nur um eine Vorsichtsmaßnahme handelt.

BVB-Youngster schnürt Doppelpack

Die Vergangenheit dürfte Warnung genug sein: Der 17-Jährige, der in der laufenden Saison in sechs Bundesliga-Spielen bereits zwei Tore erzielte und zwei Treffer auflegte, hatte in seiner jungen Karriere bereits häufig mit Blessuren zu kämpfen. Allein in der vergangenen Saison verpasste Moukoko 14 Pflichtspiele der Borussen.

In der U17-Auswahl Deutschlands sorgte derweil ein BVB-Talent für Aufsehen, dass ein wenig in Moukoko Fußstapfen tritt: Paris Brunner. Der 16-Jährige schnürte beim 3:1-Sieg gegen Israel einen Doppelpack und steht damit nach drei Einsätzen in der U17 bei drei Toren.

Unfassbar liest sich hingegen Brunners Ausbeute bei den B-Junioren des BVB: 2022/23 erzielte er bislang 16 Tore in fünf Spielen. Eine Quote, die an Moukoko erinnert, der im Jugendbereich alle Rekorde pulverisierte.