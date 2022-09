Bitterer Ausfall für den FC Bayern

IMAGO/Michaela Merk

Der FC Bayern muss im Rückspiel auf Magull verzichten

Die Fußballerinnen vom FC Bayern München müssen im Rückspiel um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase auf Kapitänin Lina Magull verzichten.

Die Nationalspielerin fällt wegen einer Erkältung für das entscheidende Duell mit Real Sociedad am Donnerstag (19:00 Uhr/Livestream auf fcbayern.com) aus, dafür ist laut Cheftrainer Alexander Straus im Mittelfeld Sarah Zadrazil (Corona-Infektion) wieder einsatzbereit.

Der deutsche Vizemeister geht mit einem knappen 1:0-Vorsprung aus dem Auswärtsspiel in der Vorwoche in die Begegnung. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl für das Spiel", sagte Nationalspielerin Linda Dallmann und betonte die Bedeutung der Partie: "Das ist mit das wichtigste Spiel für uns. Wir wollen uns auf jeden Fall qualifizieren, das sollte auch der Anspruch sein."

Gegen Spaniens Vizemeister will sich der FC Bayern daher in der Offensive kaltschnäuziger als im ersten Vergleich präsentieren. "Wir hätten mehr Tore schießen können", monierte Straus, verwies aber auf den Vorteil, "dass uns ein Unentschieden auch reicht". Und das mit etwa 1500 Fans im Rücken, die am Campus erwartet werden.

Für die am 19. Oktober beginnende Gruppenphase ist lediglich der deutsche Double-Gewinner VfL Wolfsburg gesetzt. Eintracht Frankfurt war als dritter deutscher Starter in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden.