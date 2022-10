Super-Serie geht weiter! FC Bayern bejubelt CL-Rekord

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Der FC Bayern ist in der Königsklasse eine echte Macht

Bei der 5:0-Heimgala gegen den tschechischen Meister Viktoria Pilsen ließ der FC Bayern am Dienstagabend keinen Zweifel daran, welches Team der große Favorit auf den Sieg in der Gruppe C der Champions League ist. Der Heimerfolg bedeutete für die Münchner aber nicht nur die Punkte sieben, acht und neun im dritten Gruppenspiel in dieser Saison, sondern auch die Aufstellung eines neuen Rekords in der Champions League.

Durch das 5:0 ist der FC Bayern nämlich mittlerweile seit unglaublichen 31 Spielen in der Gruppenphase ungeschlagen. Ein überragender Wert, den es noch nie zuvor in der Königsklasse gegeben hatte. Bis zu dieser Saison hielt noch Real Madrid den Bestwert von 30 Partien in der Gruppenphase ohne Niederlage.

Dass der deutsche Branchenprimus überhaupt mal ein Gruppenspiel in der Champions League verlor, liegt schon über fünf Jahre (!) zurück. Am 27. September 2017 unterlag der FC Bayern im Parc de Princes gegen Paris Saint-Germain mit 0:3.

Neben den Bayern-Leitwölfen Thomas Müller und Joshua Kimmich standen dabei unter anderem auch Klublegende Arjen Robben und Ex-Nationalspieler Sebastian Rudy für die Münchner auf dem Rasen. Als Trainer stand damals noch Carlo Ancelotti an der Seitenlinie.

Drei Zu-Null-Siege gegen Barca in Folge für den FC Bayern

Die glatte 0:3-Pleite in Paris bedeutete gleichzeitig sein letztes Spiel als Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister. Ancelotti wurde anschließend entlassen und heuerte beim SSC Neapel, FC Everton sowie erneut bei Real Madrid an, wo er in diesem Jahr zum vierten Mal als Trainer die Champions League gewann.

Seit dieser PSG-Niederlage holte der FC Bayern in den letzten fünf Jahren 28 Siege und drei Remis in den Gruppenspielen. Und ein Ende ist bis dato nicht in Sicht. In der laufenden Gruppe C bezwang die Mannschaft von Julian Nagelsmann bisher Inter Mailand (2:0), den FC Barcelona (2:0) und Viktoria Pilsen (5:0) jeweils ohne Gegentor.

Höhepunkte der letzten fünf Jahre in der Gruppenphase der Champions League waren aus Sicht des FC Bayern der 7:2-Auswärtssieg bei Tottenham Hotspur mit dem Viererpack Serge Gnabrys im Oktober 2019, der 4:0-Heimsieg gegen Atlético Madrid ein Jahr später sowie zuletzt gleich drei Zu-Null-Siege in Folge gegen Barca 2021 und 2022.