Heikle Schiri-Ansetzung beim Schlagerspiel BVB vs. Bayern

IMAGO/Guenter Schiffmann

Der FC Bayern tritt am Samstag beim BVB an

Es ist die Partie des neunten Bundesliga-Spieltags! Am Samstagabend empfängt der BVB ab 18:30 Uhr den FC Bayern zum Verfolgerduell Dritter gegen Vierter. Seit Jahren verspricht dieser Klassiker Spannung, hochwertigen Fußball und Brisanz. Brisant ist in diesem Jahr bereits die Ansetzung des Unparteiischen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga wird nämlich ein Bayer das Schlagerspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern leiten.

Wie die "Bild" vermeldet, ist Schiedsrichter-Routinier Deniz Aytekin für die Partie nominiert worden. Es ist somit auch das erste Mal, dass Deutschlands derzeit wohl bester Referee die Partie zwischen den beiden populärsten Bundesliga-Klubs leiten darf.

Der 44-Jährige wohnt im Landkreis Fürth und pfeift in der Bundesliga für den bayrischen Landesverband. Eigentlich ist es daher ausgeschlossen, dass Aytekin den Zuschlag für die Partie BVB vs. FC Bayern erhält.

Seit der Corona-Pandemie wurden die Statuten bezüglich der Schiedsrichter-Ansetzungen aber ohnehin etwas aufgeweicht, nun also der nächste Schritt.

Aytekin betont vor BVB vs. FC Bayern: "Bin Franke und kein Bayer!"

Da es in den letzten Jahren immer wieder zu höchst umstrittenen Schiri-Entscheidungen in aufgeheizter Atmosphäre zwischen den Dortmund und den Münchnern gekommen war, soll jetzt Deniz Aytekin mit seiner routinierten Herangehensweise an der Pfeife und seinem angenehmen Umgang mit den Akteuren für Entspannung auf dem Rasen sorgen.

"Ich bereite mich professionell darauf vor – wie auf alle anderen Spiele. Aber klar ist: Auch mir können Fehler passieren, wir sind halt alle nur Menschen", meinte der Referee, der in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2019 den DFB-Titel "Schiedsrichter des Jahres" erhielt.

Mit einem Augenzwinkern beantwortete er in der Zeitung die Frage nach der gebotenen Neutralität als Süddeutscher in dem Schlagerspiel im Ruhrgebiet: "Ich bin ja kein Bayer – ich bin Franke! Das ist ein Unterschied."

In den letzten Jahren hatte es nach strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen Anfeindungen gegen die Unparteiischen Daniel Siebert und Felix Zwayer gegeben.