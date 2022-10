Kahn wettert weiter: "Ergebnis haut einen doch vom Stuhl"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Oliver Kahn war von der Schlussphase seines FC Bayern beim BVB nicht begeistert

Dass der FC Bayern am Samstagabend in der Schlussphase eine 2:0-Führung bei Borussia Dortmund aus der Hand gab, setzte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn auf der Tribüne sichtlich zu. Nach der Partie folgten einige klare Worte des einstigen Torwart-Titans. Der Frust war damit aber offenbar noch nicht ganz von der Seele geredet.

"Dieses Ergebnis haut einen doch vom Stuhl … Ein verrücktes Fußballspiel mit einem frustrierenden Ende für uns. Dass wir mit dem Abpfiff das Tor kassieren, ist mehr als ärgerlich", legte Kahn am Sonntag auf seinem Twitteraccount nach. "Wir haben uns dieses Remis selbst zuzuschreiben, denn wir hätten das Spiel früher entscheiden können oder eben konsequenter verteidigen müssen. Aber es geht weiter und wir wollen so schnell wie möglich auf Platz 1!"

Worte, die inhaltlich an Kahns Aussagen im Anschluss an die Partie erinnern, dem 53-Jährigen lag es aber wohl am Herzen, seiner Kritik noch einmal Nachdruck zu verleihen.

FC Bayern muss "schnell in die Puschen kommen"

"Wir müssen das Spiel vorher schon längst entschieden haben", sagte Kahn am Samstag. "Im Grunde waren die Borussen ziemlich tot." Er forderte: "Wir müssen jetzt schnell in die Puschen kommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Mannschaften über uns immer unentschieden spielen oder verlieren."

Die überschaubare Liga-Ausbeute von nur vier Siegen nach neun Partien (4 Remis/1 Niederlage) kann Kahn ebenfalls nur schwer akzeptieren. "Das ist eine erstaunliche Saison. Wie wir es immer wieder hinbekommen, uns um den verdienten Lohn zu bringen: Da muss ich weit zurückdenken, um mich an so eine Saison erinnern zu können", sagte er. Entweder würden unzählige Chancen vergeben - oder, wie in Dortmund, mache die Mannschaft den Sack nicht zu.

Kahns Nerven können wohl nur Siege beruhigen. Unter der Woche gastiert der FC Bayern im Rahmen der Gruppenphase der Champions League bei Viktoria Pilsen, am Sonntag steht gegen den SC Freiburg das nächste Topspiel in der Bundesliga an.