Kahn warnt: "Das müssen wir unbedingt abstellen"

Oliver Kahn (l.) gemeinsam mit Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann

Der FC Bayern hat seine makellose Bilanz in der diesjährigen Champions-League-Saison auch beim Gastspiel am Mittwochabend bei Viktoria Pilsen bewahrt und den tschechischen Meister mit 4:2 besiegt. Nach dem neuerlichen Königsklassen-Erfolg gab es Lob vom Klubboss Oliver Kahn, aber auch kritische Worte.

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern fasste den ungefährdeten Auswärtserfolg in Pilsen am Tag danach noch einmal in den sozialen Medien zusammen.

Zunächst freute sich der langjährige Bayern-Keeper, dass die Mannschaft sich auch im vierten Spiel in der vermeintlichen Hammergruppe C schadlos gehalten hat: "Vier Spiele, vier Siege und vorzeitig im Achtelfinale! Ein Kompliment an die Mannschaft, in dieser Gruppe war das nicht selbstverständlich", freute sich Kahn via Twitter über den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase, die im Frühjahr 2023 starten wird.

4 Spiele, 4 Siege und vorzeitig im Achtelfinale! Ein Kompliment an die Mannschaft, in dieser Gruppe war das nicht selbstverständlich. Nach einer furiosen ersten Hälfte haben wir den Gegner aber wieder zurück ins Spiel kommen lassen. Das müssen wir unbedingt abstellen! #PLZFCB — Oliver Kahn (@OliverKahn) 13. Oktober 2022

FC Bayern nicht das erste Mal zu nachlässig

Gleichzeitig störte sich der 53-Jährige auch daran, dass der deutsche Rekordmeister zum wiederholten Male in dieser Saison einen deutlichen Leistungsabfall nach der Pause zu verzeichnen hatte.

"Nach einer furiosen ersten Hälfte haben wir den Gegner aber wieder zurück ins Spiel kommen lassen. Das müssen wir unbedingt abstellen!", haderte der Klubboss.

In Pilsen hatte es im zweiten Durchgang die ersten beiden Gegentore in der laufenden Champions-League-Saison für den FC Bayern gesetzt. Nach überaus dominanter erster Halbzeit kassierten die Münchner noch das 1:4 und das 2:4 und damit zwei kleine Dämpfer auf dem Weg zum Gruppensieg, der in zwei Wochen beim FC Barcelona klargemacht werden kann.

Auch in der Bundesliga hatte der FC Bayern in der laufenden Saison schon mehrfach Rückschläge nach eigenen Führungen hinnehmen müssen, was in den letzten Jahren total untypisch für den deutschen Branchenprimus war. Erst jüngst beim Topspiel beim BVB bekam der FC Bayern nach 2:0-Führung noch zwei späte Gegentore zum finalen Unentschieden eingeschenkt.