"Charakterloser" Lewandowski im Kreuzfeuer

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Für Robert Lewandowski gab es auf der JHV des FC Bayern heftige Kritik

Nach acht Jahren beim FC Bayern kehrte Robert Lewandowski den Münchnern im Sommer den Rücken und schloss sich dem FC Barcelona an. Einige Anhänger des deutschen Rekordmeisters nehmen dem polnischen Stürmer den Wechsel immer noch übel.

Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Samstagabend trat ein Fan heftig gegen Lewandowski nach.

"So ein Spieler wie Robert Lewandowski, der so charakterlos den FC Bayern verlassen hat, darf kein Abschiedsspiel nach Beendigung der Karriere bekommen", teilte FCB-Anhänger Dieter Marx gegen den Polen aus: "Auch die Aufnahme in die Hall of Fame im Bayern-Museum sollte ihm verwehrt bleiben."

Seine Forderungen begründet Marx mit dem "fast schon erpresserischen" Verhalten Lewandowskis im Sommer. "Was ist das für ein Charakter?", so der Fan, der urteilte: "Dieses Sommertheater - Zitat 'Der FC Bayern ist Geschichte' - so verabschiedet man sich nicht vom Verein."

Zwar könne der FC Bayern Robert Lewandowski "sehr dankbar" sein, "aber, was nicht zur Geltung kam: Auch ein Robert Lewandowski hat dem FC Bayern sehr viel zu verdanken", hob das Mitglied der Münchner hervor.

FC Bayern: Oliver Kahn bedankt sich bei Robert Lewandowski

Vorstandschef Oliver Kahn fand dagegen versöhnliche Worte für Lewandowski: "Dass er sich mit bald 34 Jahren noch einmal verändern wollte, kann man verstehen. Nach einem zähen Hin und Her, nachdem wir uns mit dem FC Barcelona auf die von uns geforderte Ablösesumme geeinigt haben, haben wir dem Transfer zugestimmt."

Der Ex-Keeper schwärmte: "Robert war eine Tormaschine. Er hat getroffen, wie er wollte. Er wurde achtmal Deutscher Meister, sechsmal Torschützenkönig."

Daher bedankte sich Kahn "bei einem ganz, ganz großen Spieler für seine grandiosen Leistungen" und wünschte Lewandowski "ganz viel Erfolg beim FC Barcelona - außer, wenn es gegen uns geht".