"Killer" Lewandowski knackt nächste irre Schallmauer

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN

Tore am Fließband für BVB, FC Bayern und jetzt den FC Barcelona: Robert Lewandowski hat im Trikot seines neuen Vereins die nächste irre Karriere-Schallmauer geknackt.

Robert Lewandowski ist einfach nicht zu bremsen. Der Pole schoss den FC Villarreal mit zwei Toren am Donnerstagabend beim 3:0-Sieg quasi im Alleingang ab und brachte den FC Barcelona nach der Pleite gegen Real Madrid am Wochenende zurück in die Erfolgsspur.

Für den zweimaligen Weltfußballer war es an diesem Abend ein besonderer Doppelpack im Camp Nou, nämlich die Tore Nummer 600 und 601 in seiner Profi-Karriere für Verein und Nationalteam.

Unter den aktiven Spieler knackten bislang nur Lionel Messi und Christiano Ronaldo diese beeindruckende Marke.

Xavi von Robert Lewandowskis Qualitäten beindruckt

"Robert ist unersättlich. Er hat ein Ziel im Kopf, er ist ein Killer", sagte Barca-Trainer Xavi auf der Pressekonferenz nach dem Villarreal-Spiel über seinen Superstar. Lewandowski sei "clever, er sucht den Raum, er ist ein großartiger Stürmer", schwärmte der spanische Coach weiter.

Obwohl Lewandowski erst im Sommer nach Spanien kam, gehört er schon zu den absoluten Stützen des Teams. 16 Tore erzielte der Goalgetter in seinen 14 Pflichtspielen für Barca.

Auch beim Heimspiel gegen Villarreal brachte er die Katalanen frühzeitig auf die Siegerstraße. Seinem Doppelschlag in der 31. und 35. Minute hatte das "Gelbe U-Boot" nichts entgegenzusetzen. Ansu Fatis Treffer (38.) besiegelte den Erfolg.

Viele Tore auch beim BVB und beim FC Bayern

Bereits zu seiner Zeit beim BVB und beim FC Bayern knipste Lewandowski sich munter durch die Bundesliga, den Pokal und die Champions League.

344 Mal war er für den FC Bayern erfolgreich, den er 2022 nach acht erfolgreichen Jahren verließ. 103 Treffer erzielte er zuvor für den BVB.

Hinzu kommen 62 Tore in der ersten und zweiten Liga Polens sowie 76 im Trikot der polnischen Nationalmannschaft.