Lewandowski tauchte nach Pleite in der Bayern-Kabine auf

IMAGO/Laci Perenyi

Robert Lewandowski blieb zum zweiten Mal gegen den FC Bayern ohne Tor

Robert Lewandowski hat mit dem FC Barcelona auch sein zweites Wiedersehen mit den Ex-Kollegen vom FC Bayern verloren. Nach Schlusspfiff tauchte der Pole noch einmal in der Münchner Kabine auf.

Große Enttäuschung beim FC Barcelona: Der 4:0-Sieg von Inter Mailand gegen Viktoria Pilsen hatte schon vor dem Heimspiel gegen Bayern München das Aus in der Gruppenphase der Champions League besiegelt. Für Robert Lewandowski und Co. geht es im Februar somit nur in der Europa League weiter.

Doch letztlich war es das herbe 0:3 (0:2) gegen den deutschen Rekordmeister, es war die sechste (!) Pleite in Folge gegen Bayern, das die Stimmung auf den Tiefpunkt brachte.

Robert Lewandowski konnte auch in seinem zweiten Spiel gegen die ehemaligen Mitspieler kein Tor erzielen, obwohl er sich seit dem Abschied aus München weiterhin so treffsicher zeigte. Im Rückspiel gelang ihm nicht einmal ein Schuss auf den Kasten von Sven Ulreich, nach 81 Minuten wurde er ausgewechselt.

Trotz der Enttäuschung nahm sich Lewandowski nach Schlusspfiff die Zeit, um sich noch einmal von den Münchnern zu verabschieden. Zunächst tauschte er sich auf dem Rasen mit den Ex-Kollegen aus, anschließend stattete er der Bayern-Kabine einen Besuch ab.

"Wir haben uns kurz ausgetauscht", bestätigte Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Wir sind nicht tief in die Materie gegangen." Man wünsche "ihm alles Gute, ist doch klar", fügte "Brazzo" hinzu.

Lewandowski? Müller fühlt mit, Schadenfreude im Netz

Sein langjähriger kongenialer Partner Thomas Müller "fühlt natürlich" mit Robert Lewandowski, "wenn man weiß, was für ein ehrgeiziger Sportler Lewy ist und was für ein ehrgeiziger Klub Barcelona ist".

Unter den Bayern-Fans, die am Mittwochabend das 3:0 des FC Bayern im Camp Nou auf Twitter bejubelten, herrschte derweil mitunter etwas Schadenfreude. "Es bleibt dabei, gegen große Mannschaften trifft Robert Lewantorlos nicht", unkte etwa ein User. "Vielleicht läuft es ja in der Europa League besser", kommentierte ein anderer Bayern-Anhänger.

In eine ähnliche Richtung stoß ausgerechnet Hasan Salihamidzics Sohn Nick, der derzeit an die Vancouver Whitecaps ausgeliehen ist. Auf Twitter fragte er in die Runde: "Ab wann denkt ihr, bereut es Lewy, gegangen zu sein?"