Enthüllt! So viel zahlte Reis selbst für den Schalke-Deal

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Thomas Reis (l.) ist neuer Cheftrainer beim FC Schalke 04

Nach tagelangen Spekulationen schuf der FC Schalke 04 am Donnerstag Fakten: Thomas Reis wird wie erwartet neuer Cheftrainer beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. Da er bis zuletzt noch einen laufenden Vertrag beim Konkurrenten VfL Bochum besaß, mussten zunächst die Ablösemodalitäten zwischen den Revierklubs geklärt werden. Einen erheblichen Teil der fälligen Kosten an die Bochumer soll Reis dabei persönlich übernommen haben.

Angesprochen auf diese Konstellation, dass sich Reis selbst aus seinem Vertrag bei Ex-Klub VfL Bochum herausgekauft haben soll, zeigte sich der 49-Jährige am Donnerstag wortkarg.

"Ich will jetzt nicht nur von Geld reden. Ich habe mich mit dem Verein ausgetauscht und versucht, den Vorgang zu unterstützen, dass ich hier Trainer werden darf. Man wird ja schnell so hingestellt, dass man gierig ist, ich bin einfach gierig nach Erfolg. Das war mir einiges wert", gab Reis zumindest zu, dass er sich direkt und persönlich an dem Deal zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke beteiligt hat.

Wie die "Bild" enthüllte, soll es dabei um eine Zahlung von 70.000 Euro gehen, die Reis direkt an die Bochumer gezahlt haben soll, um sich aus seinem laufenden Arbeitspapier herauszukaufen. Sollte der FC Schalke 04 den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen, würden dem Medienbericht zufolge weitere 30.000 Euro fällig.

Knäbel bestätigt "finanzielle Beteiligung" von Reis

Insgesamt soll Reis bis zu 300.000 Euro Ablöse kosten. Die übrigen 200.000 Euro würden von den Königsblauen getragen.

Der Schalker Sportvorstand Peter Knäbel hatte auf der Vorstellungs-Pressekonferenz am Donnerstag zu der direkten Beteiligung des neuen Cheftrainers am vollzogenen Deal betont: "Ich möchte mich in aller Form bei Thomas Reis für sein Commitment bedanken, auch was die finanzielle Beteilligung an dem Auflösungsvertrag mit dem VfL Bochum betrifft".

Im Vorfeld der Bekanntgabe der Personalie hatten der VfL Bochum und der FC Schalke 04 eigentlich Stillschweigen über die Ablösemodalitäten vereinbart.