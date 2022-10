BVB-Rückkehr eine Option für Chelsea-Star Pulisic?

IMAGO/John Patrick Fletcher

Christian Pulisic wechselte 2019 vom BVB zum FC Chelsea

Seit mittlerweile drei Jahren steht Christian Pulisic beim FC Chelsea unter Vertrag, war er doch 2019 für satte 64 Millionen Euro vom BVB nach London gewechselt. Nachhaltig konnte sich der US-Amerikaner bis heute nicht durchsetzen bei den Blues, weshalb ihm so mancher Experte schon die Rolle rückwärts empfiehlt.

Jüngst äußerte sich der englische Ex-Nationalspieler Jamie Carragher eindeutig in dieser Richtung und empfahl dem mittlerweile 24-Jährigen, ernsthaft über seine weitere Karriereplanung nachzudenken: "Es ist jetzt schon ein paar Jahre da und es hat aus irgendeinem Grund nicht ganz funktioniert", so der langjährige Liverpool-Profi beim TV-Sender "CBS" über Pulisic, der einst als Teenager für viel Furore in der Bundesliga gesorgt hatte.

Für den FC Chelsea, mit dem Pulisic im Jahr 2021 immerhin die Champions League gewann, bestritt er in drei Jahren 52 Premier-League-Spiele von Beginn an. Zu wenig für einen derart hochveranlagten Tempodribbler und Techniker wie Pulisic, befindet Carragher: "Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Ich glaube nicht, dass er in dieser Rolle bleiben kann, in der er die vergangenen zwei oder drei Jahre war."

Pulisic spielte bis 2019 beim BVB

Der 44-Jährige schlug sogar vor, es erneut beim BVB in der Bundesliga versuchen zu können. "Pulisic sollte zu einem kleineren Klub als Chelsea gehen. Vielleicht ist Dortmund eine Stufe tiefer als Chelsea, das ein Team ist, welches die Champions League gewinnen will."

Im großen Erfolgsjahr des Triumphes in der Königsklasse 2020/2021 wirkte Pulisic unter Teammanager Thomas Tuchel zwar mit, kam aber beispielsweise im Finale gegen Manchester City wie so oft nur als Edeljoker von der Bank.

Um auf mehr Spielzeiten zu kommen, könnte die Rückkehr zu Borussia Dortmund die richtige Möglichkeit sein, befand TV-Experte Carragher.

In seiner Zeit beim BVB bestritt Pulisic zwischen 2015 und 2019 90 Bundesliga-Partien und erzielte dabei 13 Tore.