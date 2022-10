"Spektakel garantiert": Paderborn will HSV in Krise stürzen

IMAGO/Franziska Gora

Lukas Kwasniok will mit dem SC Paderborn den HSV ärgern

Spitzenspiel in Liga zwei: Der Hamburger SV kämpft beim SC Paderborn um wichtige Punkte für den Aufstieg - und gegen die Gefahr einer Krise.

Leistungsloch? Ergebnisflaute? Herbstkrise? Beim Hamburger SV wollen sie von derlei Dingen nichts wissen. "Wir können mit einem Erfolg in Paderborn ganz schnell dafür sorgen, dass es wieder in die andere Richtung geht", sagte Torjäger Robert Glatzel vor dem Topspiel beim SC Paderborn der "Hamburger Morgenpost".

Beim Zweitligaknaller des Tabellendritten beim Zweiten steht viel auf dem Spiel - vor allem für die Gäste. Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg schaut die Konkurrenz am Sonntag (13:30 Uhr) ganz genau hin, bei einem weiteren Ausrutscher droht der große Aufstiegsfavorit weiter zurückfallen.

"Wir haben beispielsweise in Hannover gezeigt, dass wir diese Spitzenspiele können, auch auswärts", sagt Mittelfeldspieler Jonas Meffert: "Genau daran wollen wir anknüpfen." Doch besagtes Spiel in Hannover (2:1) ist inzwischen vier lange Wochen her. Seitdem ist der HSV sieglos und fiel binnen einen Monat vom souveränen Spitzenplatz zurück. Hinter Darmstadt, und eben Paderborn.

HSV-Coach Walter droht Negativrekord

Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok surft momentan die Erfolgswelle. Vier Spiele blieben die Paderborner zuletzt ungeschlagen und landeten mit dem Sieg im Pokal gegen Werder Bremen (5:4 im Elfmeterschießen) einen echten Coup.

"Die Zuschauer können sich auf ein total offenes Spiel freuen", sagte Kwasniok, der im Sommer 2021 als Nachfolger von Steffen Baumgart verpflichtet worden war, dem Hamburger Abendblatt mit Blick auf das bevorstehende Spitzenspiel: "Spektakel ist garantiert."

Das glaubt man gern, wirft man einen Blick auf den bisherigen Saisonverlauf des SCP. Mit 32 Toren in 13 Spielen sind die Ostwestfalen die Torfabrik der 2. Liga. Was dabei oft vergessen wird: Auch in der Defensive passt es, kein Team hat bisher weniger Treffer kassiert.

"Paderborn bringt eine gute Wucht mit. Unsere Aufgabe ist es dagegenzuhalten", sagte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes. Man müsse "eine gewisse Gier wieder auf den Platz bringen".

Diese Gier wird notwendig sein, damit es für HSV-Coach Tim Walter am Sonntag keinen persönlichen Negativrekord gibt. Eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg hat er als Trainer im Profibereich in Kiel, Stuttgart und Hamburg in insgesamt 113 Pflichtspielen nämlich noch nie gegeben.