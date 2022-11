Bayern-Schreck verpasst WM in Katar

unknown

Eintracht Frankfurts Pokalheld Ante Rebic fliegt nicht zur Fußball-WM nach Katar

Beim 4:0-Sieg des AC Mailand im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen RB Salzburg durfte Ante Rebic am Mittwoch in der Schlussphase die Kapitänsbinde der Rossoneri tragen. In das kroatische Aufgebot für die Fußball-WM 2022 in Katar schaffte es der einstige Pokalschreck des FC Bayern dennoch nicht.

In dieser Woche gab Kroatiens Fußballverband den erweiterten Kader für die anstehende WM bekannt. Mit Josko Gvardiol von RB Leipzig, Borna Sosa vom VfB Stuttgart, Josip Stanisic vom FC Bayern, Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt, Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim und Josip Brekalo vom VfL Wolfsburg berief Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic auch sechs Bundesliga-Legionäre.

Ein großer Name, der ebenfalls bestens aus der Bundesliga bekannt ist, fehlt allerdings im vorläufigen Kader des Vizeweltmeisters von 2018: Ante Rebic. Der kroatische Flügelstürmer, der mit einem Doppelpack im DFB-Pokalfinale 2018 maßgeblichen Anteil am Sensationstriumph der Frankfurter Eintracht über den FC Bayern München hatte, wurde nicht für die WM berücksichtigt.

Bayern-Schreck überwarf sich nach der EM mit Kroatiens Nationaltrainer

In Kroatien ist das Fehlen des 29-Jährigen aber keine Überraschung. Nach dem frühen Aus bei der EM im vergangenen Sommer kam es zum Zerwürfnis zwischen dem Ex-Frankfurter und Dalic.

Über Instagram hatte der Milan-Angreifer den Trainer scharf kritisiert. "Persönlich tut es mir leid, dass wir niemanden hatten, der diese talentierte Generation und zwei Genies einsetzen konnte, um bei dieser EM etwas mehr zu tun", schrieb Rebic in einer Instagram-Story. Später löschte er die Beiträge und deaktivierte sogar seinen Instagram-Account.

Bei der WM 2018 in Russland hatte Rebic unter Dalic noch groß aufgespielt. Beim 3:0-Sieg gegen Argentinien in der Gruppenphase gelang ihm ein spektakulärer Treffer. Er bestritt alle sieben Turnierspiele, darunter auch das mit 2:4 verloren gegangene Finale gegen Frankreich. Schon bei der WM 2014 in Brasilien gehörte Rebic unter seinem späteren Eintracht-Trainer Niko Kovac zum WM-Aufgebot und kam auf zwei Einsätze.

Beim AC Mailand überzeugt der Bayern-Bezwinger in dieser Saison wieder

Rebics bislang letztes von 42 Länderspielen, in denen er drei Tore erzielte, datiert demnach wenig verwunderlich vom 28. Juni 2021.

Nach der 3:5-Niederlage nach Verlängerung im EM-Achtelfinale gegen Spanien war der einstige Bayern-Pokalschreck in die Kritik geraten. Unmittelbar vor dem 1:1-Ausgleich der Iberer in der 38. Minute hatte Rebic den Platz verlassen, um die Schuhe zu wechseln.

Beim AC Mailand läuft es in dieser Saison dagegen wieder gut für Rebic. Nach sieben Serie-A-Einsätzen stehen bei ihm drei Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Seit seinem Wechsel von Frankfurt zu Milan im Sommer 2019 kommt der Kroate auf 84 Liga-Einsätze und 27 Treffer für die Rossoneri.