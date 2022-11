Transfer in der Winterpause? BVB jagt England-Youngster

IMAGO/Simon Davies

Cody Drameh wird beim BVB gehandelt

Dass Borussia Dortmund in der Defensive Verstärkungsbedarf hat, ist nicht erst mit der Klatsche bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (2:4) deutlich geworden. Legt der BVB daher im Winter in der Abwehr nach? Rechtsverteidiger Cody Drameh gilt als heißer Kandidat für eine Verpflichtung.

Um die Abwehrprobleme in den Griff zu bekommen, könnte Borussia Dortmund im kommenden Wechselfenster auf dem Transfermarkt zuschlagen und einen neuen rechten Defensivspezialisten verpflichten. Wie die englische "Daily Mail" erfahren hat, sind die BVB-Verantwortlichen an Cody Callum Pierre Drameh von Premier-League-Klub Leeds United interessiert.

Laut dem Bericht sind die Dortmunder mit ihrem Werben um den jungen Engländer allerdings nicht allein. Demnach hat auch das neureiche Newcastle United, das mittlerweile mit Scheichgeldern aus dem Nahen Osten unterstützt wird, seinen Hut in den Ring geworfen. Obwohl Drameh für die erste Mannschaft von Leeds bislang "nur" sieben Spiele absolvierte, gilt der beim FC Fulham ausgebildete 20-Jährige als großes Talent.

Der Grund: In der letzten Spielzeit war er an Cardiff City ausgeliehen und überzeugte dort in allen Belangen. Beim Zweitligisten aus Wales wurde er sowohl zum besten Nachwuchsspieler als auch ganz allgemein zum Star der Saison ausgezeichnet. 22 Mal kam der Rechtsverteidiger für Cardiff zum Einsatz, spielte beinahe immer über die volle Distanz und legte bei seinem Engagement insgesamt drei Treffer vor.

Behebt Draheh die Schwachstelle beim BVB?

Kaum verwunderlich also, dass der 1,75 Meter große Abwehrspieler, der auch schon in der U21 Englands zum Einsatz kam, nationales und internationales Interesse weckt.

Borussia Dortmund dürfte bei Drameh durchaus gute Chancen besitzen. Dass die Schwarz-Gelben ein Händchen haben, um aufstrebende englische Spieler zum Ruhm zu führen, bewiesen sie in jüngerer Vergangenheit unter anderem bei Jadon Sancho und Jude Bellingham.

Beim BVB könnte Drameh die akuten Probleme auf der rechten Abwehrseite beheben, sofern er sich schnell akklimatisiert. Rechtsverteidiger Thomas Meunier laboriert derzeit an einem Jochbeinbruch und zeigte sich selten stabil in seinen Leistungen, auch der junge Mateu Morey steht wegen immer wieder auftretenden Knieproblemen nicht zur Verfügung. Zuletzt musste Innenverteidiger Niklas Süle auf rechts aushelfen.

Wie viel Ablöse Drameh den BVB kosten würde, wird im Bericht der "Daily Mail" nicht erwähnt. Der Vertrag des Youngsters läuft allerdings im Sommer 2024 aus. Sein Marktwert wird auf etwa drei Millionen Euro geschätzt.