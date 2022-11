BVB und FCB interessiert? Gladbach-Stars zum Schnäppchenpreis

IMAGO/Laci Perenyi

Gladbachs Ramy Bensebaini (l.) und Marcus Thuram werden beim BVB und beim FC Bayern gehandelt

Es könnte ein stürmisches Wintertransferfenster für Borussia Mönchengladbach werden. Insbesondere die im Sommer auslaufenden Verträge zweier Stars, die vom BVB und FC Bayern gejagt werden, bereiten Sportdirektor Roland Virkus Arbeit. Damit mit den beiden Leistungsträgern noch eine Ablösesumme generiert werden kann, hat Gladbach den beiden Profis jetzt ein Preisschild verpasst.

Marcus Thuram und Ramy Bensebaini sind bislang die Gladbacher Erfolgsgaranten der Bundesliga-Hinrunde. Kein Wunder also, dass europäische Top-Klubs wie Borussia Dortmund und der FC Bayern auf die beiden Nationalspieler aufmerksam geworden sind.

Doch die auslaufenden Verträge der beiden Top-Stars setzen Sportdirektor Roland Virkus zunehmend unter Druck. Das anstehende Wintertransferfenster bietet die letzte Möglichkeiten für Thuram und Bensebaini Ablösesummen zu generieren.

Dadurch könnten beide jetzt zum absoluten Schnäppchen werden. Die "Sport Bild" berichtet, dass Gladbach Thuram für rund zehn und Bensebaini für rund fünf Millionen Euro ziehen lassen würde.

Schlagen BVB und FC Bayern noch im Winter zu?

Ob es zu einem Transfer im Winter kommt, ist derweil aber noch völlig offen. Bislang ist dem Bericht zu Folge kein Angebot in entsprechender Höhe bei Virkus eingegangen.

Besonders Thuram sorgte mit seinen Leistungen in der Bundesliga für Aufsehen. Zehn Tore in 15 Spielen riefen europäische Top-Klubs wie den FC Bayern oder Tottenham Hotspur auf den Plan. Dort hätte der französische WM-Fahrer die Möglichkeit sich auf internationaler Bühne in der Champions League zu beweisen.

Aber auch Bensebaini darf sich Hoffnungen machen im neuen Jahr in der europäischen Königsklasse mitzumischen. Der algerische Nationalspieler überzeugte in der Hinrunde als flexibel einsetzbarer Verteidiger und wurde zuletzt mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Die Schwarz-Gelben könnten mit einem Transfer Bensebainis auf die teils desolaten Abwehrleistungen der Hinrunde reagieren.