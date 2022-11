LIVE: Ex-DFB-Star wittert "Skandal" nach WM-Auftakt

IMAGO/Dmitry Golubovich

Ex-DFB-Star wittert "Skandal" nach WM-Auftakt

Hansi Flick stellt sich nach WM-Pleite gegen Japan

Keine Strafe für DFB-Team

Hoeneß kritisiert Katar-WM

+++ 24.11.2022, 07:13 Uhr: Ex-DFB-Star wittert "Skandal" nach WM-Auftakt +++

Ex-Nationalspieler Torsten Frings erwartet von der DFB-Auswahl im zweiten WM-Spiel gegen Spanien am Sonntag eine klare Reaktion. "Wir müssen von der ersten Minute an ein Messer zwischen den Zähnen haben, rigoros sein und ihnen die Freude am Fußball nehmen, mutig sein und an die Chance glauben", sagte der 46-Jährige in der ran WM Webshow nach der 1:2 (1:0)-Niederlage des deutschen Nationalteams gegen Japan.

Frings nannte die Auftaktpleite einen "Skandal", er kritisierte die mangelhafte Chancenverwertung, "Leichtsinn" und "krasse Fehler" sowie vermeintliche Überheblichkeit: "Vielleicht macht man den einen oder anderen Weg weniger, wenn man glaubt, dass man das Spiel in der Tasche hat."

Gegen den Mitfavoriten Spanien würde Frings auf Niclas Füllkrug als Mittelstürmer vertrauen: "Man muss jetzt alles auf eine Karte setzen, das ist ein Endspiel für uns." Deshalb sei "es nicht verkehrt, wenn man auf einen richtigen Neuner setzt".

+++ 24.11.2022, 07:11 Uhr: De Bruyne überrascht über Auszeichnung +++

Belgiens Superstar Kevin De Bruyne hat sich überrascht über seine Auszeichnung als "Man of the Match" beim glücklichen 1:0 (1:0) gegen Kanada gezeigt.

"Ich habe keine Ahnung, warum ich 'Spieler des Spiels' geworden bin. Vielleicht wegen meines Namens", sagte der belgische Spielmacher auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Beim WM-Auftakt erlebte der Regisseur von Manchester City einen ziemlich gebrauchten Tag. "Wir, mich inbegriffen, haben nicht gut gespielt", sagte De Bruyne: "Gut ist, dass wir das Spiel trotzdem gewonnen haben."

Das lag weniger am Ausnahmekönner im Mittelfeld als an Thibaut Courtois. Belgiens Torhüter hatte den Mitfavoriten früh vor einem Rückstand bewahrt, als er einen Handelfmeter von Bayern-Star Alphonso Davies entschärfte (10.).

"Ich wusste, dass Davies öfter diese Seite wählt. Ich habe mich ein bisschen bewegt, um ihn nervös zu machen, ich hatte nichts zu verlieren", berichtete der Keeper von Real Madrid, der den holprigen Start der Belgier nicht überbewerten wollte. Es gebe keine einfachen Spiele in einer WM-Vorrunde: "Schauen Sie sich Argentinien und Deutschland an."

+++ 23.11.2022, 22:38 Uhr: Highlights zum DFB-Spiel +++

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft endet ein enttäuschender Tag bei der WM. Die Highlights vom Spiel gegen Japan (1:2) gibt es hier im Video.

+++ 23.11.2022, 21:33 Uhr: Flick stellt sich Presse +++

Hansi Flick stellt sich am Tag nach der 1:2-Auftaktniederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan bei der Fußball-WM in Katar außerplanmäßig den Medien.

Der Bundestrainer wird am 24. November um 10:00 Uhr MEZ Fragen in einer digitalen Runde beantworten, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Ursprünglich war geplant gewesen, dass einer der Assistenten aus dem Trainerstab am Tag nach den Partien zur Presse spricht.

+++ 23.11.2022, 21:16 Uhr: Belgiens Außenministerin mit "One Love"-Binde +++

Mit der "One Love"-Kapitänsbinde am linken Oberarm hat Belgiens Außenministerin Hadja Lahbib das erste WM-Spiel ihrer Mannschaft in Katar besucht. Die 52-Jährige zeigte sich beim Spiel gegen Kanada auf der Tribüne des Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan neben FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Wenige Stunden zuvor hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser das deutsche Spiel gegen Japan besucht und ebenfalls die Binde getragen. Schon vor dem Anpfiff hatte die SPD-Politikerin ihre scharfe Kritik am Fußball-Weltverband FIFA, der den Mannschaften das Tragen des Symbols bei der Endrunde in Katar unter Androhung von Sanktionen verboten hatte, erneuert.

+++ 23.11.2022, 19:49 Uhr: Keine Strafe für DFB-Team +++

Die viel beachtete Mund-zu-Geste vor Deutschlands WM-Start gegen Japan (1:2) wird keine Folgen für die Nationalspieler haben. Das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwochabend wenige Stunden nach der Begegnung mit, zuvor hatte die Disziplinar-Kommission darüber beraten.

Das deutsche Team hatte auf die Verbotspolitik der FIFA reagiert, vor dem Anpfiff in Ar-Rayyan stellte sich die Startelf vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino zum Teamfoto auf, alle Spieler hielten sich dabei demonstrativ den Mund zu.

"Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei Twitter mit: "Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar." Dies sollte laut Aussage des Verbands "selbstverständlich sein. Ist es aber leider immer noch nicht. Deshalb ist uns diese Botschaft so wichtig. Uns die Binde zu verbieten, ist wie den Mund zu verbieten. Unsere Haltung steht."

Im Fernsehen war die Aktion nur von der Seite zu sehen, das Weltbild zeigte sie nicht. Vorausgegangen war eine tagelange Diskussion um die "One Love"-Binde - diese trug Bundesinnenministerin Nancy Faeser demonstrativ auf der Tribüne.

Die FIFA hatte den europäischen Nationen, deren Kapitäne die bunte Armbinde tragen wollten, mit Sanktionen gedroht. Der DFB, Bundestrainer Hansi Flick und die Politik reagierten empört.

+++ 23.11.2022, 18:35 Uhr: Olmo gelingt 100. Spanien-Tor +++

Dani Olmo hat mit dem Auftakttreffer für Spanien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auch noch ein Jubiläumstor erzielt. Die 1:0-Führung in der elften Minute im Al-Thumama Stadion von Doha gegen Costa Rica war der 100. WM-Treffer des Titelträgers von 2010.

Zusammen mit der aktuell von Luis Enrique trainierten Mannschaft der Spanier haben erst sechs Nationen 100 Tore und mehr bei einer WM erzielt. Mit 229 liegt Rekordchampion Brasilien ganz vorn, gefolgt von Deutschland mit zwei Treffern weniger (227). Argentinien (138), Italien (128) und Frankreich (124) trafen ebenfalls schon dreistellig.

+++ 23.11.2022, 18:03 Uhr: Hoeneß kritisiert Katar-WM +++

Uli Hoeneß befürchtet durch die Weltmeisterschaft in Katar schon wenige Tage nach dem Start des Turniers einen negativen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung des Fußballs.

"Die WM, wie sie sich derzeit darstellt, wird auf jeden Fall kein Erfolg sein, das ist jetzt schon klar, und sie wird dem Fußball insgesamt auf jeden Fall schaden", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern "RTL Direkt" und dem "RTL Nachtjournal spezial".

Hoeneß befürchtet vor allem, dass das geringe Interesse der Fans an dem Turnier in Katar dafür sorgen könnte, dass die Begeisterung für den Fußball insgesamt abnimmt. "Wenn sie die Einschaltquoten anschauen, wenn Sie die Begeisterung der Leute für diese WM sehen, ist der Schaden schon erkennbar", sagte der 70-Jährige. Die Einschaltquoten bei den Übertragungen des Turniers waren in den ersten Tagen deutlich geringer als vor vier Jahren bei der WM in Russland. Auch sind weniger Fans aus Deutschland beim Turnier dabei.

Nach Meinung von Hoeneß sind ein Boykott oder eine vorzeitige Abreise vom Turnier trotz der anhaltenden Kritik an Gastgeber Katar der falsche Weg. "Jahrelang hatte man Zeit genug, die Dinge anzusprechen und die entsprechende Macht auszuüben. Ich glaube, die europäischen Verbände haben überhaupt noch nicht erkannt, welche Macht sie wirklich haben", sagte er. Katar werden unter anderem Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

+++ 23.11.2022, 16:22 Uhr: Wohl kein Protest der Schweiz +++

Nach dem deutlichen Zeichen der deutschen Nationalmannschaft gegen die FIFA-Verbotspolitik planen die Schweizer bei der Fußball-WM in Katar wohl keine vergleichbare Geste. Kapitän Granit Xhaka habe das Teamfoto der DFB-Auswahl, auf der sich die Spieler demonstrativ den Mund zuhalten, "nicht gesehen", aber er habe es mitbekommen. Der Profi vom FC Arsenal glaube "aber nicht, dass wir als Schweiz irgendetwas tun müssen".

Die Mannschaft müsse sich nun auf Fußball konzentrieren, das habe "Priorität", sagte Xhaka vor dem Turnier-Auftakt gegen Kamerun am Donnerstag (11:00 Uhr MEZ/MagentaTV). Man sei hier, um zu spielen "und nicht, um jemanden zu erziehen".

Das Schweizer Team sei aber "traurig" die durch die FIFA verbotene "One Love"-Binde nicht tragen zu dürfen, sagte ein Sprecher des Verbandes auf der Pressekonferenz. Dieser versicherte auch, dass Xhaka die Binde des Weltverbandes gegen Rassismus tragen werde, was ebenfalls "eine positive Botschaft" sei und dem eigenen "Wertekodex" entspreche.

+++ 23.11.2022, 15:44 Uhr: Japan mit WM-Novum +++

Die japanische Fußball-Nationalmannschaft hat mit dem Sieg über Ex-Weltmeister Deutschland für ein Novum in der eigenen WM-Geschichte gesorgt. Erstmals überhaupt drehten die Asiaten bei der WM einen 0:1-Rückstand.

Zuvor waren von neun Spielen mit 0:1-Rückstand sieben verloren gegangen und zwei mit einem Remis geendet, wie der Datendienstleister Opta berichtete.

Am Mittwoch siegte die Elf von Trainer Hajime Moriyasu mit 2:1 (0:1) in Al-Rajjan durch Treffer der beiden Joker Ritsu Doan (75. Minute) und Takuma Asano (83.). Ilkay Gündogan (33./Foulelfmeter) hatte die DFB-Elf in Führung gebracht.

+++ 23.11.2022, 15:53 Uhr: Interview-Eklat um Hansi Flick +++

Die FIFA hat vor dem deutschen WM-Auftaktspiel gegen Japan erneut für Wirbel gesorgt.

Der Weltverband verwehrte "MagentaTV"-Reporter Thomas Wagner ein zuvor mit der DFB-Medienabteilung vereinbartes Interview mit Bundestrainer Hansi Flick an der Seitenlinie.

"So ein Chaos habe ich in 25 Jahren als Reporter noch nie erlebt. Das ist schon bemerkenswert", polterte Wagner.

Die FIFA hatte offenbar darauf gedrängt, das Gespräch in den Katakomben durchzuführen. Ein weiterer Versuch, Flick wieder auf den Rasen und ans Mikro zu bekommen, scheiterte ebenfalls.

"Jetzt stehe ich hier alleine. 35 Leute in Fifa-Anzügen und keiner weiß, was zu tun ist", sagte Wagner.

+++ 23.11.2022, 15:39 Uhr: Deutscher WM-Schiedsrichter im Wartestand +++

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert muss weiter auf seinen ersten Einsatz bei der WM in Katar warten. Auch für die Spiele am sechsten Turniertag am Freitag ist der Berliner vom Weltverband FIFA nicht berücksichtigt worden. Seine drei weiblichen Kolleginnen wurden ebenfalls erneut nicht nominiert.

Das erste Spiel des Tages zwischen Wales und Iran wird von Mario Escobar aus Guatemala geleitet. Für die Partie zwischen Gastgeber Katar und Senegal wurde der Spanier Antonio Mateu angesetzt. Das zweite Spiel der Niederländer gegen Ecuador pfeift Mustapha Ghorbal aus Algerien. Beim Duell zwischen England und den USA kommt Jesus Valenzuela (Venezuela) zum Einsatz. Dabei ist die Japanerin Yoshimi Yamashita als vierte Offizielle im Einsatz.

+++ 23.11.2022, 15:28 Uhr: Serbien-Coach lobt Brasiliens "goldene Generation" +++

Der serbische Nationaltrainer Dragan Stojkovic hat den WM-Auftaktgegner in höchsten Tönen gelobt. "Brasilien ist ein großartiges Team, eines der besten in der Welt. Für mich haben sie gerade eine goldene Generation. Ich erwarte ein ganz schweres Spiel", sagte der 57-Jährige vor der Partie am Donnerstag (20:00 Uhr/MagentaTV und ZDF): "Ihre Spieler haben eine sehr hohe Qualität."

Dennoch habe sein Team "eine Chance zu gewinnen. Wir haben vor keinem in der Welt Angst, nicht einmal Brasilien", führte er aus: "Vielleicht haben wir nicht so gute Spieler wie sie. Wir müssen konzentriert sein und sie intelligent stoppen. Es wird sehr hart, aber es ist möglich, sie zu stoppen." Es gelte, sich "auf die eigene Spielweise zu konzentrieren" und auch offensive Akzente zu setzen.

Dusan Tadic sieht die "Favoritenrolle" ebenfalls klar bei Brasilien. "Sie sind individuell und als Team sehr gut. Aber wir wollen ein großartiges Serbien zeigen, unser Land stolz machen", sagte der Kapitän. Bei den letzten zwei WM-Teilnahmen war Serbien bereits in der Vorrunde gescheitert, dies solle sich diesmal trotz der "schwersten Gruppe" des Turniers ändern, so Stojkovic. Einzig der Ex-Frankfurter Filip Kostic ist für den Auftakt fraglich.

+++ 23.11.2022, 14:39 Uhr: Hitzlsperger und Schweinsteiger attackieren die FIFA +++

Die ehemaligen Nationalspieler Thomas Hitzlsperger und Bastian Schweinsteiger haben als TV-Experten ihren Unmut über die eskalierte Diskussion über die "One-Love"-Kapitänsbinde und den Weltverband FIFA kund getan.

"Mittlerweile habe ich nur noch einen großen Hals auf die FIFA", sagte Hitzlsperger am Mittwoch in der ARD und fügte hinzu: "Ich finde es unfassbar, was sie sich herausnehmen."

FIFA-Präsident Gianni Infantino wisse "ganz genau, dass Europa gespalten ist. Er nutzt es bis zum letzten Tag aus. Ich finde es unterirdisch, dass die FIFA so tut, als wäre sie ein wohltätiger Verband. Es ist eine so desolate, disfunktionale Organisation, dass ich mich darüber aufregen muss."

Der frühere Weltmeister Schweinsteiger sah eine "katastrophale Machtdemonstration" und fühlte vor allem mit seinen ehemaligen Kollegen mit. "Ich muss schon sagen: Das ist nicht die Schuld der Spieler. Sie wollten die Binde tragen. Das finde ich ein Unding, die FIFA hätte die Binde zulassen sollen und fertig."

+++ 23.11.2022, 14:07 Uhr: Damit drohte die FIFA im "One Love"-Zoff +++

Um das Tragen der "One Love"-Kapitänsbinde bei der Weltmeisterschaft in Katar zu verhindern, hat der Fußball-Weltverband FIFA offenbar einen stärkeren Druck auf die europäischen Teams ausgeübt als bislang bekannt.

Das berichteten die Offiziellen des dänischen Fußball-Verbands DBU bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im WM-Quartier ihrer Mannschaft in Al-Rajjan. "Am 21. November bat die FIFA um ein dringendes Treffen, um die Angelegenheit zu besprechen", erklärte der DBU-Direktor Jakob Jensen. "Die FIFA kam ins englische Team-Hotel und machte hier deutlich, dass es sportliche Sanktionen geben würde, wenn jemand die Binde trägt. Und sie sagten, dass es mindestens eine Gelbe Karte gäbe."

Sportdirektor Peter Möller nannte dieses Verhalten des Weltverbands "inakzeptabel. Wir distanzieren uns entschieden von den Methoden der FIFA", sagte der frühere Nationalstürmer. "Allein die Tatsache, dass wir keine klare Antwort zu den möglichen Strafen bekommen haben, sagt doch alles."

+++ 23.11.2022, 13:44 Uhr: Krisen-Gipfel beim DFB enthüllt +++

Nach dem sofortigen Rückzug des langjährigen Sponsors REWE im Zuge der Debatte um die "One Love"-Kapitänsbinde ist es am Dienstag nach "Bild"-Informationen beim DFB zu einem Krisen-Gipfel gekommen.

Zuvor waren auch andere Groß-Sponsoren der Verbandes medial in den Fokus gerückt und um Stellungnahmen zum umstrittenen FIFA-Vorgehen in Katar und dem Verhalten des DFB gebeten worden. Die Gespräche führten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Holger Blask.

Dem Vernehmen nach wurden dabei "weitere Sponsoren-Absprünge verhindert", Unternehmen wie Adidas, Lufthansa oder Coca Cola wollen dem DFB also vorerst die Treue halten.

+++ 23.11.2022, 13:37 Uhr: DFB-Chef Neuendorf erneuert scharfe FIFA-Kritik +++

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat kurz vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Japan noch einmal den Weltverband FIFA heftig für das Verbot der "One Love"-Binde kritisiert.

"Die FIFA arbeitet mit Einschüchterung und Druck", sagte Neuendorf in der "ARD": "Wir sind in der Opposition zur FIFA. Wir wollen gucken, wie wir weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. Morgen haben wir eine Schaltkonferenz mit den sieben Nationen."

+++ 23.11.2022, 12:59 Uhr: DFB-Aufstellung für Japan-Spiel veröffentlicht +++

Mit Thomas Müller in der Offensive und Nico Schlotterbeck als Innenverteidiger neben Antonio Rüdiger startet die deutsche Nationalmannschaft in die Fußball-WM in Katar.

Müller kehrt wie Rüdiger nach wochenlanger Verletzungspause rechtzeitig für die Partie (14:00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Japan zurück. Sein Münchner Club-Kollege Jamal Musiala wird im Alter von 19 Jahren zum viertjüngsten Spieler, der je für eine DFB-Auswahl bei einer WM gespielt hat.

In der Abwehr setzt Bundestrainer Hansi Flick im Chalifa International Stadium auf den Dortmunder Niklas Süle als Rechtsverteidiger. Im Mittelfeld spielt Ilkay Gündogan neben Joshua Kimmich. Der Kapitän von Manchester City bekommt den Vorzug vor Leon Goretzka.

+++ 23.11.2022, 12:35 Uhr: Nächster Profi des FC Bayern verletzt +++

Bei der Fußball-WM in Katar hat sich der nächste Profi des FC Bayern München verletzt. Einen Tag nach dem Kreuzbandriss des Franzosen Lucas Hernandez musste der marokkanische Außenverteidiger Noussair Mazraoui im Spiel gegen Kroatien nach rund einer Stunde angeschlagen vom Feld.

Der 25-Jährige zog sich die Blessur offenbar bei einem Kopfball zu. Nach einer Behandlung spielte Mazraoui zunächst weiter, musste kurz darauf aber mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

+++ 23.11.2022, 11:18 Uhr: Papst richtet Gruß an WM-Teilnehmer +++

Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am Mittwoch einen Gruß an die Teilnehmer der WM in Katar gerichtet.

"Ich möchte den Spielern, Fans und Zuschauern, die von verschiedenen Kontinenten aus die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verfolgen, meine Grüße übermitteln. Möge dieses wichtige Ereignis eine Gelegenheit zur Begegnung und der Harmonie zwischen den Nationen sein", sagte der 86-jährige Franziskus am Ende der Generalaudienz.

+++ 23.11.2022, 11:03 Uhr: Faeser "enttäuscht" von Katar +++

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die katarischen Behörden für deren Umgang mit Regenbogenabzeichen bei der WM in Katar kritisiert.

"Das enttäuscht mich sehr", sagte die SPD-Politikerin in Doha über den Fall eines deutschen Fans, dem eine Armbinde und ein Schweißband in Regenbogenfarben abgenommen worden waren. "Das ist nicht mein Verständnis von Sicherheitsgarantien, die mir der Innenminister gegeben hat." Premier- und Innenminister Chalid bin Chalifa Al-Thani hatte Faeser Anfang November in Katar versichert, jeder sei zur WM willkommen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf berichtete während des Gesprächs an der mobilen Fanbotschaft des Deutschen Fußball-Bundes von einer Schalte mit weiteren europäischen Verbänden. "Wir haben von verschiedenen Teams die Nachricht bekommen, dass Regenbogenbinden abgenommen wurden", sagte er und erinnerte an die Worte von FIFA-Präsident Gianni Infantino, der ebenfalls angegeben hatte, "jeder" sei in Katar willkommen. "Das ist für uns kein Zeichen des Willkommens", sagte Neuendorf.

+++ 23.11.2022, 10:59 Uhr: Entwarnung bei Barca-Star +++

Die uruguayische Nationalmannschaft kann bei der WM auf Verteidiger Ronald Araujo vom FC Barcelona zurückgreifen. Der 23-Jährige war seit dem 17. September wegen eines Adduktorenabrisses ausgefallen. "Er trainiert gut und wird immer fitter", sagte Trainer Diego Alonso. Ob Araujo bereits für den Auftakt am Donnerstag gegen Südkorea ein Thema ist, ließ der Coach allerdings offen.

Bis auf Araujo gebe es keinen Spieler, "der nicht 100 Prozent in Form ist", führte Alonso weiter aus: "Die Mannschaft ist voller Euphorie und will jede Minute bei dieser WM genießen. Sie werden es sogar genießen, wenn sie leiden müssen. Sie brennen für diese Weltmeisterschaft, dieses Turnier ist etwas Wundervolles." Es gelte, die "spezielle uruguayische Mentalität" zu zeigen und als "einzigartige Einheit" aufzutreten.

Auch Kapitän Diego Godin hob den Nationalstolz der Celeste hervor. "Ich liebe mein Land. Ich liebe es, dieses Shirt zu tragen", sagte der 36-Jährige: "Wenn wir spielen, verteidigen wir unser Land. Wir fahren zusammen auf einem Boot und folgen einem Traum. Wir sind sehr aufgeregt vor dem ersten Spiel."

+++ 23.11.2022, 10:26 Uhr: Ex-DFB-Star übt harsche Kritik an Manuel Neuer +++

Im Streit um die "One Love"-Kapitänsbinde hat die ehemalige Nationaltorhüterin Nadine Angerer scharfe Kritik am DFB und Kapitän Manuel Neuer geäußert.

"Manuel Neuer und die Verantwortlichen beweisen, dass sie ihre Überzeugungen schnell über Bord werfen, sobald es brenzlig wird. Dass sich die FIFA gegen die Aktion wehrt, dürfte doch niemanden überrascht haben", schrieb die ehemalige Weltfußballerin und Weltmeisterin in ihrer Kolumne für "90min.de".

Natürlich sei es aus der Ferne schwer zu beurteilen, welche Sanktionen die FIFA hinter den Kulissen angedroht habe, schrieb die 44-Jährige. Fest stehe auch, dass die Spieler ihre großen sportlichen Ambitionen nicht gefährden wollten. "Mit aller gebotenen Vorsicht glaube ich trotzdem: Ich persönlich hätte in dieser Situation anders reagiert und wäre lieber abgereist, als mich selbst zu verleugnen", so Angerer.

+++ 23.11.2022, 10:23 Uhr: "One Love"-Eklat "großes Thema" im DFB-Team +++

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat den Weltverband FIFA für den Umgang mit der "One Love"-Binde kritisiert. "Es kann nicht sein, dass man eine Mannschaft oder einen Kapitän sportlich bestraft, weil er diese Binde trägt", sagte der 30-Jährige dem Nachrichtenportal" t-online". Das Verbot sei nicht nur in den betroffenen Ländern, sondern auch innerhalb der Mannschaft ein "großes Thema".

Von der kritischen Berichterstattung rund um die WM bekomme auch ter Stegen einiges mit. "Wir wissen ja auch um die schwierige Situation in Katar, was Menschen hier teilweise Schlimmes widerfährt", sagte der Torhüter vom FC Barcelona: "Wir wollen ganz andere Werte vermitteln. Vieles stößt uns negativ auf." Dennoch müsse man sich kurz vor den Spielen auch auf das Sportliche konzentrieren.

+++ 23.11.2022, 10:09 Uhr: SPD-Politiker Klingbeil erhebt schwere Vorwürfe gegen die FIFA +++

Lars Klingbeil hat die FIFA in der Debatte um das Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde bei der WM in Katar scharf kritisiert. "Die FIFA macht gerade unseren Fußball kaputt und das muss Konsequenzen haben", sagte der Co-Vorsitzende der SPD in der Sendung Frühstart von "RTL/ntv".

Er begrüßte zugleich, dass der DFB in der Causa eine Beschwerde vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) erwäge.

Die FIFA hatte den Kapitänen der 32 WM-Teilnehmer am Montag untersagt, mit der "One Love"-Binde aufzulaufen und mit Sanktionen, auch sportlichen, gedroht. Daraufhin erklärte unter anderem der DFB, auf die "One Love"-Binde verzichten zu wollen. Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft nahm Klingbeil in Schutz. "Dass auch in den letzten zwölf Jahren viele Sportfunktionäre vieles falsch gemacht haben, das kann nicht auf dem Rücken der Spieler ausgetragen werden", sagte er.

Seiner Ansicht nach wäre es jedoch wünschenswert gewesen, dass es ein klares Zeichen gebe "und dass die Funktionäre des DFB dort auch klar sind", fügte der 44-jährige Politiker hinzu. Dass der DFB seine Stimme bei der nächsten FIFA-Präsidentenwahl im März 2023 nicht Amtsinhaber Gianni Infantino geben will, findet Klingbeil "richtig".

+++ 23.11.2022, 08:50: Belgien-Coach spricht über Lukaku +++

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martínez rechnet noch fest mit einem Einsatz seines Top-Stürmers Romelu Lukaku in der WM-Vorrunde.

Der 29 Jahre Angreifer von Inter Mailand fällt wegen seiner wochenlangen Muskelverletzung am Beinbeuger sicher für das belgische Auftaktspiel am Mittwoch (20:00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen Kanada aus.

"Wir sind aber mit seiner Entwicklung zufrieden. Es kann bei ihm das zweite oder dritte Spiel werden", sagte Martínez.

"Die Ärzte sagen, es wird das dritte Spiel. Wenn ich aber danach gehe, wie der Spieler sich fühlt, haben wir eine Chance auf das zweite Spiel." Belgien trifft in der WM-Vorrunde am Sonntag noch auf Marokko und am 1. Dezember auf Kroatien.

+++ 23.11.2022, 08:47: WM-Aus für Star des FC Bayern bestätigt +++

Schock-Nachricht für Lucas Hernandez: Der Abwehrstar verletzte sich beim Auftaktspiel von Frankreich gegen Australien schwer am Knie.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch herrschte über das WM-Aus Klarheit. Wie schwer die Verletzung des Bayern-Stars wirklich wiegt, wird sich bei weiteren Untersuchungen zeigen.

Laut Medienberichten könnte es sich um einen Kreuzbandriss bei Hernández handeln.

+++ 23.11.2022, 08:23: Kjaer glaubt an Coup gegen Frankreich +++

Auch nach dem Auftaktdämpfer gegen Tunesien (0:0) glaubt Dänemark fest an seine Siegchance gegen Weltmeister Frankreich im nächsten WM-Spiel. Was den Dänen dabei besonders Mut macht? Dass sie die Franzosen zuletzt zweimal in der Nations League bezwungen haben.

"Frankreich ist natürlich ein harter Gegner. Aber wir haben sie in der Nations League geschlagen, wir wissen also, dass wir das können", sagte Kapitän Simon Kjaer vor dem Duell mit den Franzosen am kommenden Samstag.

Ende September hatten die Dänen in Kopenhagen 2:0 gewonnen, im Juni waren sie schon in Paris mit 2:1 erfolgreich gewesen. Um Ähnliches auch in Katar zu erreichen, braucht der EM-Halbfinalist aber eine deutliche Leistungssteigerung.

"Wir müssen einfach besser spielen. Das Ergebnis ist ein wenig frustrierend. Aber Tunesien hat das gut gemacht, sie haben zudem viel Energie von den Fans bekommen", sagte Kjaer.

+++ 23.11.2022, 08:11: Ex-Trainer haben Kamerun auf dem Zettel +++

Die früheren Nationaltrainer Volker Finke und Winfried Schäfer trauen Kamerun bei der WM in Katar einiges zu.

"Sie sind so gut besetzt, dass sie auf jeden Fall weiterkommen können. Und sie sind immer für eine Überraschung gut. Positiv wie negativ", sagte Finke, der Kamerun von 2013 bis 2015 und bei der WM 2014 trainierte, der "Deutschen Presse-Agentur": "Sie können gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren."

Auch Schäfer, der von 2001 bis 2004 Nationaltrainer in dem afrikanischen Staat war und bei der WM 2002 auf Deutschland traf (0:2), traut den Kamerunern einiges zu.

Das erste Spiel gegen die Schweiz am Donnerstag (11.00 Uhr/Magenta TV) sei "quasi schon ein Endspiel, weil sie Brasilien in der Gruppe haben und irgendwie Zweiter werden müssen", sagte der langjährige Karlsruher: "Aber ich glaube, dass sie die Gruppe überstehen. Und wenn das passiert, hast du so viel Selbstvertrauen, dass viel möglich ist."

+++ 23.11.2022, 08:02: Katar-Diskussion für Schenk "völlig verkorkst" +++

Eine "differenzierte Diskussion" zum hart kritisierten WM-Gastgeberland Katar fordert die frühere Sportfunktionärin Sylvia Schenk.

"Es ist inzwischen eine völlig verkorkste Diskussion, die niemandem hilft", sagte die Menschenrechtsanwältin der "Deutschen Presse-Agentur".

Was dringend gebraucht werde im Umgang mit Katar, sei eine nuancierte Debatte, in der die Fakten und die eigene Position benannt werden mit dem Ziel, etwas zum Besseren zu bewegen. Dies gelte auch für den Deutschen Fußball-Bund und andere deutsche Sportverbände.​

"Wenn wir nur draufhauen, vermindert sich auch die Möglichkeit der Einflussnahme", meinte Schenk, die als Menschenrechts-Volunteer bei der WM in Katar sein wird. "Das muss auch irgendwann DFB-Präsident Bernd Neuendorf begreifen, so schön es sein mag, Frontalopposition zu machen.Es geht nicht um faule Kompromisse, aber um etwas zu erreichen, muss man Mehrheiten finden."

+++ 23.11.2022, 07:56: Keller und Grindel kritisieren DFB +++

Die beiden ehemaligen DFB-Präsidenten Fritz Keller und Reinhard Grindel haben den Umgang mit der "One Love"-Kapitänsbinde bei der Fußball-WM deutlich kritisiert.

"Der Streit um die "One Love"-Binde ist ein Indikator, wie miserabel die FIFA aufgestellt ist", sagte Keller der "Sport Bild".

"Nur eine Liebe" sei "keine politische, sondern eine Menschenrechts-Aussage", sagte der Vorgänger von DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Grindel kritisierte die Vorbereitung der Aktion durch den Deutschen Fußball-Bund.

Es brauche keine Alternative zur in den Monaten zuvor genutzten Regenbogenbinde, "wenn es nicht die Sicherheit gibt, dass man sie tragen darf. Ich verstehe nicht, warum sich der DFB nicht die schriftliche Zusage von FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura hat geben lassen, die "One Love"-Binde tragen zu dürfen", sagte der 61-Jährige, der vor Keller Präsident des DFB gewesen war.

+++ 23.11.2022, 07:47: Christian Günter kritisiert die FIFA +++

Nationalspieler Christian Günter kritisiert den Fußball-Weltverband FIFA wegen der Entscheidung zur "One-Love"-Armbinde.

"Ich finde das extrem schade, denn die Binde symbolisiert genau das, wofür wir stehen: Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung", sagte der Kapitän des Bundesligisten SC Freiburg und Linksverteidiger der Nationalmannschaft den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung". "Ich finde es befremdlich, dass die FIFA das als verbotene politische Botschaft wertet."

Dennoch wollen sich die Profis nicht davon abbringen lassen, Missstände weiter anzusprechen. "Wir können Zeichen setzen und auf Missstände hinweisen, obwohl unser Kapitän die One-Love-Binde hier in Katar nicht tragen darf", sagte Günter, der an diesem Mittwoch (14:00 Uhr/ARD) mit der DFB-Elf gegen Japan in das Turnier startet.

+++ 23.11.2022, 07:27 Uhr: Habeck würde "One Love"-Binde tragen

Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) würde an der Stelle von DFB-Kapitän Manuel Neuer die "One Love"-Kapitänsbinde bei der Fußball-WM in Katar trotz der angedrohten FIFA-Sanktionen tragen. "Ich wäre interessiert zu sehen, was der Schiedsrichter macht, wenn da einer mit der Binde rumkommt", sagte der Wirtschaftsminister in der "ZDF"-Sendung "Markus Lanz".

"Ich würde es darauf ankommen lassen", erklärte Habeck, "es wäre ein moderater Protest". Schließlich handele es sich um eine Binde und nicht um eine "elaborierte" Protestform wie etwa bei den Klimaaktivisten der Letzten Generation.

Habeck sagte, er erinnere sich an Proteste, die ikonisch geworden seien und etwas verändert hätten wie der Kniefall des damaligen US-Football-Profis Colin Kaepernick 2016 als Zeichen gegen Rassismus. Danach habe es breiter angelegte Proteste gegen Rassismus im Sport gegeben.