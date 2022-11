Hiobsbotschaft für den DFB! Sané verpasst WM-Auftakt

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Leroy Sané wird dem DFB-Team gegen Japan fehlen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss bei ihrem Start in die Weltmeisterschaft in Katar gegen Japan am Mittwoch (14:00 Uhr) auf Leroy Sané verzichten. Der Offensivstar des FC Bayern steht aufgrund von Knieproblemen gegen den viermaligen Asienmeister nicht zur Verfügung. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag vor dem Abschlusstraining mit.

Die restlichen 25 Akteure stehen Bundestrainer Hansi Flick allerdings zur Verfügung.

Der Ausfall dürfte die Planungen von Flick durchaus durcheinander wirbeln: In bislang 16 Länderspielen der Flick-Ära stand Sané 14 Mal auf dem Rasen. Viermal absolvierte er die volle Spielzeit, zweimal verpasste er nur wenige Minuten und satte zwölfmal gehörte Sané zur Startformation.

Vor allem in den wichtigen Spielen untermauerte der gebürtige Essener zudem seine Klasse. Im Rahmen der WM-Qualifikation erzielte er in sechs Partien unter Flick vier Tore und bereitete einen Treffer vor. Insgesamt absolvierte Sané bislang 48 Länderspiele und erzielte elf Tore. Im aktuellen WM-Kader trafen nur Thomas Müller (44 Tore), Serge Gnabry (20 Tore), Mario Götze (17 Tore), Ilkay Gündogan (16 Tore) und Leon Goretzka (14 Tore) häufiger für das DFB-Team.

Kollegen vom FC Bayern oder BVB-Star als Alternative?

Allerdings stehen Flick immerhin reichlich prominente Alternativen zur Verfügung: Sanés Bayern-Teamkollegen Gnabry und Jamal Musiala können auf dem linken Offensiv-Flügel ebenso wirbeln, wie Julian Brandt vom BVB.

Noch bleibt Flick allerdings etwas Zeit, zu entscheiden, wen er ins Rennen schickt. Am Dienstagmittag macht sich der viermalige Weltmeister erst einmal auf den Weg in Katars Hauptstadt Doha, wo Kapitän Manuel Neuer und Co. die Nacht vor dem Spiel im Fünf-Sterne-Hotel Dusit verbringen werden.

Am Dienstagabend nehmen Flick und Joshua Kimmich an der Abschluss-Pressekonferenz teil. Auf sport.de könnt Ihr die Frage-und-Antwort-Runde wie gewohnt im LIVE-Stream verfolgen.