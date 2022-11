Bellingham zum FC Bayern? Das sagt Jamal Musiala

Nationalspieler Jamal Musiala hält einen Wechsel von BVB-Newcomer Jude Bellingham zum FC Bayern für unrealistisch.

"Mit Jude noch einmal zusammenzuspielen wäre richtig cool. Aber ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen, das wird nichts", antwortete Musiala im "Sport Bild"-Interview auf die Frage, ob er seinen früheren Weggefährten nach München locken wolle.

Der Bayern-Profi hatte gemeinsam mit Bellingham in englischen Junioren-Nationalmannschaften gespielt.

Der in Stuttgart geborene Musiala entschied sich dann allerdings für einen Wechsel zum DFB. Beide treten für ihre Nationalteams auch bei der Fußball-WM in Katar an.

Jamal Musiala hat große Ziele bei der Fußball-WM 2022

Dort hat Musiala große Ziele. "Wir wollen mit Deutschland Weltmeister werden, dafür sind wir in Katar, und daran glauben wir", sagte der 19-Jährige.

Ein Erfolgsrezept für das DFB-Team könnte das Zusammenspiel von Musiala mit Thomas Müller werden.

"Thomas ist eine geborene Nummer 10, er weiß, was er dort macht. Ich kann dann auf den Positionen um ihn herum wechseln: mal auf die 9, mal auf 8, mal auf Außen. Diese Flexibilität gefällt mir", sagte Youngster.

Parallelen zwischen dem FC Bayern und dem DFB-Team

Das Zusammenspiel mit seinem Teamkollegen beim FC Bayern und der DFB-Auswahl sei ein gutes taktisches Mittel. "So können wir die gegnerischen Verteidiger verwirren. Sie wissen nie, was wir als Nächstes tun werden."

Deutschland trifft im ersten Gruppenspiel an diesem Mittwoch auf Japan (14:00 Uhr/ARD und MagentaTV).

"Wir sind beide vorne sehr flexibel. Ich kann super mit Thomas kombinieren, es macht richtig Spaß, mit ihm zu spielen", sagte Musiala über den 33-jährigen Routinier. "Wir reden viel miteinander, verstehen uns fast blind. Wir wollen die Spielfreude, die wir miteinander auf dem Spielfeld haben, allen zeigen."

Auch Bundestrainer Hansi Flick kannte Musiala bereits von der Zusammenarbeit beim FC Bayern - ebenfalls ein möglicher Vorteil für die WM.

"Bei Hansi Flick ging es bereits zu seiner Zeit in München viel um hohes Pressing. Auch, wenn die Philosophien nicht identisch sind, gibt es tatsächlich einige Parallelen zum System, welches wir jetzt bei Julian Nagelsmann spielen. Wir wollen aggressiv ins Gegenpressing gehen, den Gegner schnell unter Druck setzen und sofort den Ball gewinnen", sagte der Shooting-Star.