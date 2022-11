Bayern-Kollege de Ligt: Hernández "ein wichtiger Spieler"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Matthijs de Ligt (M.) leidet mit seinem Mannschaftkollegen beim FC Bayern

Für Lucas Hernández hätte die Fußball-WM in Katar nicht schlimmer beginnen können: Beim Auftaktspiel der Franzosen zog sich der Abwehrspieler des FC Bayern einen Kreuzbandriss zu. Der Münchner Innenverteidigerkollege Matthijs de Ligt leidet mit dem 26-Jährigen.

Für den französischen Nationalspieler Lucas Hernández ist nicht nur die gerade erst begonnene Weltmeisterschaft gelaufen, auch dem FC Bayern wird er lange fehlen. In der Partie gegen Australien hatte er sich einen Kreuzbandriss zugezogen, womöglich bestreitet Hernández in dieser Saison kein einziges Spiel mehr. Am Donnerstag war er bei einem Kniespezialisten in Innsbruck erfolgreich operiert worden, was zur Klärung der genauen Ausfallzeit beitragen dürfte.

Die Nachricht über die schwere Verletzung hatte Verantwortliche und Mitspieler des FC Bayern ins Mark getroffen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich "geschockt" und sicherte seinem Abwehrstar zugleich die bestmögliche Unterstützung zu. In Innenverteidiger-Kollege Matthijs de Ligt, der mit der niederländischen Auswahl bei der WM antritt, hat nun ein weiterer Akteur sein Bedauern ausgesprochen.

De Ligt hofft auf schnelle Genesung bei Hernández

"Das ist eine traurige Nachricht und sehr schade für ihn sowie auch für uns Mitspieler und unsere Mannschaft insgesamt. Er ist ein wichtiger Spieler für uns", zitiert "Sport1" den Münchner nach dem 1:1 der Elftal gegen Ecuador. De Ligt verriet zudem, dass er sich "schon bei Lucas gemeldet und ihm gute Besserung gewünscht" habe. "Ich hoffe sehr, dass er sich gut erholt."

Im weiteren Saisonverlauf wird der Sommer-Neuzugang also ohne seinen immer wieder von Verletzungen zurückgeworfenen Abwehrpartner auskommen müssen. Auf dem Transfermarkt wird der FC Bayern eigenen Angaben zufolge aber nicht tätig werden. "Das ist keine Frage für mich", sagte de Ligt darauf angesprochen. Zuletzt hieß es, der FC Bayern werde erst im kommenden Sommer einen neuen Linksverteidiger verpflichten, der außerdem in der Abwehrzentrale agieren kann.