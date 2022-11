"Auf dem Weg zur Legende": Mbappé verzaubert Frankreich

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kylian Mbappé war der Matchwinner für Frankreich

Den Weltmeister ins Achtelfinale geschossen, die nächsten Superstars überflügelt: Kylian Mbappé lässt die Grande Nation wieder träumen.

Den großen Zinédine Zidane erreicht, Thierry Henry gar überflügelt und die Grande Nation ins WM-Achtelfinale geführt - Kylian Mbappé verzauberte die Sportwelt erneut mit einem weltmeisterlichen Auftritt.

Doch nach seiner spektakulären Doppelpack-Show, die Frankreich umso mehr von der erfolgreichen Titelverteidigung träumen lässt, schwieg der teuerste Fußballer der Welt - und genoss? Die Lobeshymnen übernahmen jedenfalls andere.

"Ein Ausnahmespieler" sei dieser Mbappé, schwärmte Nationaltrainer Didier Deschamps. Schließlich schloss der Starangreifer mit nun 31 Länderspieltoren nicht nur zu Zidane auf, er zog dank der Treffer sechs und sieben auch noch an Henry in Frankreichs ewiger WM-Torjägerliste vorbei - und das mit gerade einmal 23 Jahren. Mbappé, so Deschamps, könne "immer den Unterschied machen".

Kein Spiel der FIFA-WM 2022 verpassen? Dieser TV-Sender überträgt alle 64 Partien live*

Spätestens seit der Gala beim 2:1 (0:0) gegen Dänemark, die den vor dem Turnier so angeschlagenen Weltmeister als erstes Team vorzeitig in die K.o.-Runde beförderte, ist der Glaube bei der Equipe Tricolore zurück. Denn der pfeilschnelle Superstar ist in dieser Form von keiner Mannschaft zu halten.

Schafft Frankreich die Titelverteidigung bei der WM?

Zweimal habe "der Blitz" eingeschlagen, schrieb "L'Equipe", auch im Ausland sieht man den Jungstar "auf dem Weg zur Legende" ("Marca"). Dem Fluch des Titelverteidigers setzte Mbappé jedenfalls ein Ende, gegen Tunesien kann er sich für die heiße Phase warm schießen.

Weitere WM-Rekorde? Nur eine Frage der Zeit. Das wissen auch die Mitspieler, die nach zahlreichen Hiobsbotschaften an eine Wiederholung von 2018 zu glauben scheinen. Mbappé wolle "jedem Wettbewerb seinen Stempel aufdrücken", sagte Jules Kounde, und gerade sei er dabei, "genau das zu tun". Einen solchen Spieler dabei zu haben, scherzte Raphael Varane, "das hilft".

Mbappé ist eine Attraktion, auch Antoine Griezmann, der nach dem ansonsten ausbaufähigen Auftritt der Franzosen mit Lob überschüttet wurde, stellte er in den Schatten. Wenn der Starstürmer seine unwiderstehlichen Sprints anzieht, kocht die Stimmung in den WM-Arenen hoch - nicht nur bei den Franzosen. "Er ist ein Leader", sagte Deschamps, "auch wenn er nicht viel spricht."

Vergnügt dürften auch die Katarer die mitreißenden Vorstellungen ihres "Botschafters" verfolgen. Schließlich sind sie es, die ihm bei Paris St. Germain einen Multimillionenvertrag finanzieren, der die Vorstellungskraft vieler weit übertrifft. Jeden Erfolg Mbappés können die Katarer auch als ihren genießen.

Und die Franzosen? Die wollen zur ersten Nation seit Brasilien (1958 und '62) aufsteigen, die zweimal in Folge Weltmeister wird. Mit einem wie Mbappé scheint jedenfalls alles möglich.

*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.